Rajavartiosto otti henkilön kiinni Tolstoi-junassa Vainikkalassa – STT: kiinni otetusta kansainvälinen etsintäkuulutus

Kotimaa

Rajavartiosto otti henkilön kiinni Tolstoi-junassa Vainikkalassa – STT: kiinni otetusta kansainvälinen etsintä

Kaakkois-Suomen rajavartiosto on ottanut kiinni rajatarkastuksen yhteydessä Vainikkalan rajanylityspaikalla Tolstoi-junassa henkilön, jonka epäiltiin vaarantavan yleistä järjestystä ja turvallisuutta, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessaan. STT:n mukaan kiinni otetusta on kansainvälinen etsintäkuulutus.



Rajavartiolaitoksen mukaan matkustajille ei aiheutunut vaaraa tilanteen vuoksi. Junan muut 50 matkustajaa on siirretty Allegro-junaan, jonka saapumisaika Helsinkiin on ennen kello kolmea, VR:ltä kerrotaan.



Pysäytetty juna tarkastetaan vielä koiran kanssa, Rajavartiolaitos kertoo.



Tolstoi-juna liikennöi Helsingin ja Moskovan välillä pysähtyen myös Pietarissa.