Suomalaisten eliniässä on tapahtunut sama karu käänne kuin Yhdysvalloissa, ja siitä kannattaa huolestua– ”Punainen vaaran merkki”, sanovat tutkijat

Kotimaa

Suomalaisten eliniässä on tapahtunut sama karu käänne kuin Yhdysvalloissa, ja siitä kannattaa huolestua– ”Puna

Suomi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvalloissa

Englannin

Britanniassa

Maaliskuun puolivälissä