Etelä-Pohjanmaalla Laihialla rivitalo ilmiliekeissä – asukkaat turvassa, yksi altistui savulle

Rivitalo on tulessa Laihialla Etelä-Pohjamaalla. Kaikki asukkaat on pelastettu. Yksi asukas ehti altistua savulle.



Kyseessä on neljän asunnon rivitalo, joista ainakin kolmen perheen asunnot ovat päivystävän palopäällikön mukaan ilmiliekeissä.



Pohjanmaan pelastuslaitoksen sai hälytyksen kello 18.35, ja paikalla on 13 pelastusyksikköä.







Sammutustyöt ovat käynnissä. Tulipalo on saatu rajattua yhteen rivitaloon, eikä läheiset talot ole vaarassa.