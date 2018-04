Suomen kaduilla on turvallisempaa kuin vuosiin, mutta ei kaikilla paikkakunnilla – katso miten kotikuntasi tilanne on kehittynyt Poliisin katuturvallisuusindeksin mukaan Suomessa on turvallisempaa kuin kertaakaan aiemmin 2000-luvulla. Suurista kaupungeista turvallisin on Espoo ja turvattomin Helsinki.