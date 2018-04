Suomalaisen roskapussissa jopa 80 prosenttia on tavaraa, jonka voisi kierrättää – laiskimpia lajittelijoita ovat alle nelikymppiset

Kotimaa

Suomalaisen roskapussissa jopa 80 prosenttia on tavaraa, jonka voisi kierrättää – laiskimpia lajittelijoita ov

Suomi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Asenteiden

Muutoksia

Rakenteita

Kunnille

Neuvottavaa

Kierrätystavoitteet

Vaikeaa