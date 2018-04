Kotimaa

Matkailu takoo nyt ennätyslukemia: aasialaisten yöpymiset Suomessa ylittivät miljoonan rajan

Suomen

majoitusliikkeissä kirjattiin viime vuonna ennätykselliset 22 miljoonaa yöpymisvuorokautta, kertoo Tilastokeskuksen uusi majoitustilasto.Suurin kasvuprosentti tuli Kiinasta, josta tulleiden matkustajien yöpymisten määrä kasvoi peräti yli kolmanneksella.Kiinalaisten majoittumisia tilastoitiin yhteensä 313 000 vuorokautta, mikä nosti heidät tilastoissa brittien jälkeen viidenneksi.Samalla Aasia ylitti ensimmäistä kertaa miljoonan yöpymisvuorokauden rajan. Aasialaiset turistit jättivät yöpymistilastoissa taakseen pohjoismaalaiset turistit, joilta kirjattiin 930 000 yöpymistä.Kiinalaisten ja japanilaisten majoittautumiset kattoivat hieman yli puolet Aasian 1,1 miljoonasta kirjatusta yöpymisvuorokaudesta.pitivät edelleen pintansa suurimpana ulkomaisten matkailijoiden ryhmänä vuonna 2017. He yöpyivät Suomessa yhteensä lähes 822 000 vuorokautta, mikä on selvä nousu kahden vuoden takaiseen verrattuna.Myös saksalaisturistien määrä majoituspalveluissa on kasvanut runsaat 15 prosenttia vuodesta 2016. Saksalaismatkailijoiden perässä tulevat ruotsalaiset ja britit, jotka yöpyivät Suomessa vajaat 600 000 vuorokautta.Suomi kiinnostaa kaikkiaan hyvin, sillä muissakin turistiryhmissä määrät ovat nousussa. Matkailu Amerikan maista lisääntyi runsaat 14 prosenttia, ja kahden vuoden takaisen notkahduksen jälkeen myös afrikkalaisturistien määrä kääntyi selvään nousuun.Ulkomaisten yöpymisten kasvu on Suomessa merkittävää jopa Euroopan yleiseen kehitykseen verrattuna. Kun Euroopassa ulkomaisten yöpymiset kasvoivat viime vuonna 6,7 prosenttia, niin Suomessa kasvu oli 16,8 prosenttia.majoitusliikkeiden yöpyjämäärästä selvästi yli puolet, eli 15,2 miljoonaa yöpyjää, olivat kotimaisia matkailijoita ja ulkomaisia loput 6,7 miljoonaa.Hotelliyöpymiset kattoivat viime vuonna lähes 80 prosenttia kaikista majoitusliikkeiden yöpymisistä.Hotellimajoitus kasvatti kysyntäänsä seitsemällä prosentilla. Samalla hotellihuoneen keskihinta on kasvanut. Vuonna 2011 huoneen keskihinta oli 88 euroa, kun viime vuonna hinta nousi 101 euroon.Alueellisesti vetovoimaansa kasvattivat eniten Uusimaa ja Lappi.Pohjoisessa ulkomaisten yöpyjien suurin ryhmä olivat britit, joille kirjattiin Lapissa yhteensä 259 000 yöpymisvuorokautta.