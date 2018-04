Kotimaa

Poliisi: Henkirikoksesta epäilty ja rikollisvaikuttaja olivat todennäköisesti kahdestaan surma-asunnossa

Keskusrikospoliisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi

Korjaus 19.4. kello 12.27. Jutussa luki aiemmin virheellisesti, että Huohvanainen olisi syntynyt vuonna 1959, kun oikea syntymävuosi on 1969.