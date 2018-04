Kotimaa

Kahdeksan suomalais­turistia loukkaantui lievästi aaltojen kaadettua veneen Portugalissa

PORTO

Kahdeksan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Komentajakapteeni

Suomalaiset

suomalaisturistia jäi veden varaan ja loukkaantui lievästi kovan aallokon aiheuttamassa veneturmassa Lissabonin lähellä Cascaisissa Portugalissa torstai-iltapäivällä. Ruhjeista ja hypotermiasta kärsineet suomalaiset sekä kaksi turistiveneen miehistön jäsentä vietiin Cascaisin sairaalaan ensiavun jälkeen.Turmasta ilmoittivat lainelautailijat iltapäivällä noin kello 15 Suomen aikaa. Praia de Pareden rannan kuohuissa lautailleet surffaajat olivat myös ensimmäisinä paikalla auttamassa veden varaan joutuneita henkilöitä, Cascaisin sataman komentajakapteenikertoi tiedotusvälineille. Lasikuituinen avovene oli komentajakapteenin mukaan lähellä rantaa, kun voimakkaat Atlantin tyrskyt iskeytyivät veneeseen.”Vene saapui aaltojen murtumiskohtaan, kun siihen osui ensimmäinen aalto, sitten toinen ja kolmas täytti sen vedellä ja käänsi sen”, komentaja kertoi uutistoimisto Lusalle.Vene hakkautui sen jälkeen lohkareiseen rantakivikkoon. Lainelautailija pelasti yhden loukkaantuneista, ja paikalle saapuneet palomiehet ja meripoliisi auttoivat muut suomalaisryhmän jäsenet ja kaksi portugalilaista vedestä ja rantakivikosta.Rui Filipe da Silva Pereira da Terra arvioi, että haaksirikkopaikalla on vettä noin puolestatoista kahteen metriin, mutta kova merenkäynti vaikeutti aalloista poispääsyä. Suomalaiset nostettiin kivikosta paloauton hissillä ylös kuivalle maalle. Lääkäri ja palomiehet antoivat ensiapua rannalla.”Kaikilla oli hypotermia ja hiertymävammoja. Kaksi henkilöä kärsi myös voimakkaasta järkytyksestä”, komentaja kertoi yleisradioyhtiö RTP:n televisiohaastattelussa paikan päältä. Kaksi loukkaantuneista vietiin varmuuden vuoksi paareilla ja niskat tuettuina sairaalaan, hän kertoi. Televisiokuvissa näkyi, miten sinivalkoinen vene kellui kumollaan rosoisella rannalla.olivat portugalilaismedian mukaan sukua toisilleen, ja he osallistuivat veneretkeen nähtävyyksistä tunnetulla rantakaistaleella. Kaikilla oli komentajakapteenin mukaan pelastusliivit. Myös veneretkiä järjestävä matkailuyritys on kokenut toimija ja täyttää lain vaatimat säännöt, komentaja kertoi.Isoimmillaan jopa yli kymmenmetrisiksi kohoavat aallot vievät joka vuosi henkiä Portugalin rannikolla. Kolme itävaltalaista hukkui aaltoihin aiemmin tässä kuussa Praia do Mecon rannalla Lissabonin seudulla. Riippuliitoa harrastavan kolmikon jäsenistä yksi laskeutui vahingossa ranta-aallokkoon kovassa merenkäynnissä. Kaksi muuta ui rannalta pelastamaan häntä, mutta he hukkuivat myös.