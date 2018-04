Kotimaa

Mäntyharjun myrkkyvaunun kemikaali edennyt jo kaivoihin – vuoto uhkaa myös kirkasvetistä Vuohijärveä

Mäntyharjussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Onnettomuus

kaksi viikkoa sitten tapahtuneen säiliövaunuonnettomuuden kemikaalipäästö on edennyt jo lähialueen kaivoihin.Etelä-Savon ely-keskuksen tiedotteen mukaan osassa kaivoista on havaittu pieniä pitoisuuksia MTBE-kemikaalista. Aineen uskotaan kulkeneen kaivoihin pintaveden välityksellä. Vielä runsas viikko sitten ely-keskus piti epätodennäköisenä mahdollisuutta, että ainetta kulkeutuisi kaivoihin.Jos kaivoveteen on päässyt kemikaalia, vettä ei pidä juoda tai käyttää talousvetenä. Kemikaalin tunnistaa vedessä olevasta poikkeuksellisesta asetonin hajusta ja mausta.Ely-keskuksen tiedotteen mukaan kemikaalipäästö on kulkeutumassa läheisen Sarkaveden kautta kohti Vuohijärveä. Sarkavedessä mitatut pitoisuudet ovat olleet niin pieniä, että vettä on voinut käyttää saunavetenä.Vuohijärven rannoilla on runsaasti mökkiasutusta, ja järven vesi on tunnettu poikkeuksellisen puhtaana ja kirkkaana.Onnettomuuspaikan läheisyydessä olevan kemikaalin leviämistä torjutaan edelleen. Paikalla olevia patorakenteita vahvistetaan ja korotetaan.tapahtui, kun Mäntyharjussa tilapäisessä säilytyksessä olleet 50 junavaunua lähtivät tuntemattomasta syytä liikkeelle. VR:n mukaan Venäjältä Suomeen tuodut vaunut odottivat jatkokuljetusta Kotkaan Mussalon satamaan kemikaaliasiakkaan terminaaliin.Yksi säiliövaunu osui päätepuskimeen, suistui raiteelta ja hajosi. Säiliöstä valui maahan 35 tonnia metyylitertbutyylieetteriä (MTBE). Kemikaalia käytetään bensiinin valmistuksessa.Onnettomuustutkintakeskus selvittää onnettomuuden syytä. Tutkinta kestää vuoden loppuun.