Kalajoen ja Pyhäjoen tulvat katkaisseet teitä Pohjois-Pohjanmaalla – useita rakennuksia tulvaveden saartamana

Pyhäjoki ja Siikajoki ovat tulvineet viikonloppuna Pohjois-Pohjanmaalla. Tulvat ovat katkaisseet teitä ja nostaneet vettä pelloille. Myös useita rakennuksia on joutunut tulvaveden saartamaksi, kertoo Ely-keskus tiedotteessaan.Kalajoki, Pyhäjoki ja Siikajoki tulevat tulvimaan tänä keväänä normaalia pidempään. Ely-keskus varoittaakin alueen asukkaita nopeasti nousevasta tulvavedestä.Alavieskan kohdalla oleva jääpato siirtyi lauantaina Rahkon suvantoon. Padon takia vesi on noussut läheisille pelloille ja metsiin. Pelastuslaitos on joutunut suojaamaan useita taloja nousevalta vedeltä. Jokilaaksojen pelastuslaitos on pyytänyt virka-apua Puolustusvoimilta jääpadon purkamiseen.Myös Pyhäjoessa jäät ovat alkaneet purkautua lauantain aikana, ja tulvavesiä Pirttikoskella nostanut jääpato purkautui. Siikajoella Mankilan kohdalla tulva-alue tulee laajenemaan, mikä katkaisee lisää teitä tulevien viikkojen aikana.Kyrönjoen ja Lapuanjoen pinnat nousivat lauantain vesisateen takia. Kyrönjoen tulvaraja ylittyi lauantaina iltapäivällä.Kyrönjoella tulvaluukuista on alettu juoksuttaa vettä pelloille vedenkorkeuden pitämiseksi tulvarajan alapuolella. Näin pyritään estämään Ilmajoella asutukselle aiheutuvat merkittävät tulvahaitat. Jalasjärvellä valtatie 3 on suljettuna liikenteeltä Kyrönjoen veden noustua tielle. Lapuanjoen pinta on vielä noin 30 senttimetriä tulvarajan alapuolella.