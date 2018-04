Kotimaa

Yhteiskunta väheksyy varhaiskasvatuksen arvoa – mutta kun puhutaan yritystuista tai asehankinnoista, rahasta e

Lastentarhanopettajat

Kirjoittaja on arabian kielen ja islamin tutkimuksen professori, joka tarkastelee Suomea ja maailmaa Edinburghista.

ja lastenhoitajat ovat tänä keväänä kyllästyneet ainaiseen palkkakuoppaansa. Suomalainen yhteiskunta ei tunnu arvostavan sitä työtä, jota varhaiskasvatuksen parissa tehdään, tai tuo arvostus ei ainakaan näy tilinauhalla.Osasyy varhais­kasvatuksen arvon vähek­symiseen on siinä, että nyky-yhteiskunta arvostaa vain rahan tekemistä. Kun joku kehittää luonnolle haitallisen kapineen, jota saadaan myydyksi ostajille (”kuluttajille”) kovaan hintaan, hänen työnsä mielletään arvokkaaksi, näkyyhän se firman voitoissa. Lastentarhanopettaja puolestaan koettaa kasvattaa lapsista tasapainoisia yksilöitä ja hyviä yhteiskunnan jäseniä, mutta hänen työllään ei ole näkyvää hintalappua eikä siksi myöskään nykyinen kilpailuyhteiskunta ole halukas maksamaan siitä.Hinta ja arvo tuntuvat muutenkin menneen sekaisin. Epäeettisen teollisuuden lobbaaminen ei ole arvokasta työtä, vaikka se tuottaisi firmalle miljoonia, eikä vapaaehtoinen mielenterveystyö ole arvotonta, vaikka rahaa ei siinä liikukaan.Usein näennäinen voitto on koko yhteiskunnan kannalta tappiollista. Firma voi kääriä voittoja luontoa saastuttavaista ja ihmisen terveyttä heikentävistä tuotteista, mutta yhteiskunnalle koituu iso lasku saastumisesta ja pahoinvoinnista. Samaten työ, joka ei tuota välitöntä voittoa, voi todellisuudessa olla kokonaisuuden kannalta tuottavaa.toimiva varhaiskasvatus on hyvä esimerkki. Lasten ja nuorten henkinen pahoinvointi ja syrjäytyminen sekä heidän kehityksensä hidastuminen tuottavat yhdessä yhteiskunnalle ison laskun, joka julkisen sektorin on maksettava. Yksi oikeaan aikaan varhaiskasvatukseen sijoitettu euro voi myöhemmin säästää kymmenen sosiaalikuluissa.Kyse ei silti ole yksinomaan rahasta, vaan myös työn arvostuksesta ja sen osoittamisesta. Varhaiskasvatus on tärkeä osa koko kasvatusjärjestelmää ja koskee paljon suurempaa väestönosaa kuin esimerkiksi korkeakoululaitos. Molemmissa tehdään arvokasta työtä, eikä toisen arvostaminen ole toiselta pois.Palkka on kuitenkin keskeinen väline osoittamaan työn arvostusta nyky-yhteiskunnassa, ja alipalkkaus vie ennen pitkää asialleen omistautuneenkin ammattilaisen etsimään työtä, jossa hänen kykynsä saavat ansaitsemansa palkan. Haluammeko me, että lapsiamme hoitavat ja kouluttavat vain ne, jotka eivät muualle pääse, vai ne, joilla on halu ja ehkä kutsumuskin työskennellä varhaiskasvatuksen parissa?rahatilanne on jännittävä. Kun puhutaan kasvatuksesta ja koulutuksesta, törmätään pian julkisen sektorin budjetin realiteetteihin: ei aina voi vain velaksi elää ja paisuttaa jo ennaltaan ylipaisunutta julkisen sektorin budjettia. Mutta kun puhutaan yritystuista tai asehankinnoista, rahasta ei sitten yllättäen olekaan puutetta. Itse olisin valmis panemaan murto-osan asehankintoihin kuluvista varoista lasten hyvinvoinnin tukemiseen. Leluja mieluummin lapsille kuin aikuisille.Kilpailuyhteiskunnan muuttaminen arvoyhteiskunnaksi on ennen pitkää välttämätöntä, sillä sen enempää luonto kuin ihmisyhteisökään ei kestä loputonta rahan perässä juoksemista, jossa tarpeettoman tuottaminen palkitaan ja arvokas työ jää usein palkkiotta. Sitä odotellessa voisimme aloittaa tunnustamalla, että lastemme hyvinvoinnista ja varhaiskasvatuksesta huolehtiminen on arvokasta työtä.