Kotimaa

Tulli selvitti salakuljetusoperaation: Nuuskaa tuotiin Ruotsista lähes 2 000 kiloa

Tulli on selvittänyt laajan nuuskan laitonta salakuljetusta Ruotsista Suomeen. Tullin mukaan maahan tuotiin loppuvuodesta 2017 ja tänä keväänä lähes 2 000 kilogrammaa nuuskaa. Veroja tuonnilla on vältetty noin 725 000 euroa.



Nuuskaa takavarikoitiin Pohjois-Suomessa sekä kotietsinnässä pääkaupunkiseudulla.



Salakuljettamisesta on otettu kiinni kolme keski-ikäistä ulkomaalaista henkilöä, joista kaksi on edelleen vangittuna.



Tulli tutkii tapausta törkeänä veropetoksena ja salakuljetuksena. Nuuskakauppaa käytiin lähinnä käteisellä välikäsien ja sosiaalisen median avulla.