Kotimaa

Lohjalla käynnissä laaja poliisioperaatio – sivulliselle ei vaaraa

Lohjalla on käynnissä laaja poliisioperaatio. Länsi-Uudenmaan poliisi on tiedottanut saaneensa kello kymmenen aikaan maanantaina tiedon väkivaltatilanteesta Salmenmäentiellä.



Paikalla on useita poliisipartioita. Poliisi kertoo, ettei sivullisille aiheudu vaaraa.



Helsingin Sanomat seuraa tilannetta.