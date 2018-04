Kotimaa

Pohjalaisjoet joutuvat tulvissa koville – veden laatu on nyt heikko

Kevättulvat

Kun

Etelä-Savossa

ovat huonontaneet pohjalaisjokien vedenlaatua merkittävästi.Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksen selvityksen mukaan vesi on nyt sameaa ja kiintoainepitoisuudet ovat hyvin suuria Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan joissa.”Tulva ja voimakas virtaus huuhtovat kiintoainesta mukaansa pelloilta, metsistä, pihoilta sekä uomista ja niiden rannoilta”, kertoo ely-keskus tiedotteessaan.Selvityksen mukaan vedestä löytyy nyt puutavaraa, roskia, jätteitä, hiekkaa, orgaanista ainesta, ravinteita, erilaisia haitallisia aineita ja happamoittavia yhdisteitä.tulva laskee ja virtausnopeus hidastuu, aines laskeutuu tulva-alueille. Roskia, hiekkaa ja lietettä jää myös jokivarsille, jokisuistoihin ja joen pohjaan.Tulvakausi on pahentanut ely-keskuksen mukaan myös pohjalaisjokien happamuustilannetta.Varsinkin pienten jokien, kuten Maalahdenjoen, Laihianjoen, Sulvanjoen, Vöyrinjoen ja Kälviänjoen, happamuusarvo on laskenut.Vedenlaadun seurantatulosten perusteella happamuustilanne oli viime viikolla huonoin Laihianjoen sivu-uomassa Päkinluomassa.Vesien happamuus kasvaa tyypillisesti tulvahuipun jälkeen, jolloin Pohjanmaalle tavallisten happamien sulfaattimaiden maaperästä huuhtoutuu rikkiyhdisteitä ja metalleja.Ely-keskus selvitti tulvivien jokien vedenlaatua viime viikolla Suupohjan rannikolta Kokkolan pohjoispuolelle ulottuvalla alueella.alueen vesistöjen vedenkorkeudet ovat kääntyneet nousuun ja tulvista ennakoidaan tavanomaista suurempia.Tulvan nousun ehkäisemiseksi voivat säännösteltyjen järvien juoksutukset olla voimakkaita.Myös Mäntyharjun reitin vesistöalueella Etelä-Savossa ja Kymenlaaksossa kevään tulvahuipuista ennustetaan tavanomaista korkeampia. Ely-keskus muistuttaa, että vielä on mahdollista käydä keräämässä irtaimisto rannalta ennen kuin vesi nousee korkeammalle.Kuortaneenjärvi jatkoi hidastuvaa nousuaan tiistaina. Kuortaneenjärveen tulevan veden määrä on kääntynyt laskuun, ja tulvavedet leviävät Kuortaneella laajalle alueelle, joten vedenpinnan nousun odotetaan nyt hidastuvan selvästi.