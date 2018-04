Mäntsäläläiseen pöheikköön rakennetaan kaikessa hiljaisuudessa lentokenttää, vaikka lupaa lentotoiminnalle ei vielä ole

Kotimaa

Mäntsäläläiseen pöheikköön rakennetaan kaikessa hiljaisuudessa lentokenttää, vaikka lupaa lentotoiminnalle ei

”Kyllä

Hanke

Jos

Kaikki

Ilmailuharrastajat

Nostotöihin

Mäntsälän