Puukotettu nainen ihmetteli, "mitä pahaa minä olen tehnyt" – Turun iskun todistajat äänessä, HS seuraa

HS seuraa istuntoa hetki hetkeltä:

Syyttäjä jatkaa tarkentavien kysymysten esittämistä 34-vuotiaalle lähetille. Yleistä todistamisesta: Silminnäkijän kuuleminen on seurannut vakiokaavaa. Ensin oikeuden puheenjohtaja pyytää silminäkijältä todistajan valan. Siinä todistaja vakuuttaa kertovansa oikeudessa totuuden. Sen jälkeen syyttäjä pyytää todistajaa kertomaan omin sanoin havainnoistaan. Tämän jälkeen syyttäjä esittää tarkentavia kysymyksiä. Jos todistaja ei muista tapahtumia tai kertoo oikeudessa ristiriitaisia tietoja, syyttäjä voi vedota todistajan poliisikuulusteluun. Kun syyttäjä on lopettanut kyselyn, vastaajan eli syytetyn avustaja sekä uhrien avustajat voivat esittää todistajalle kysymyksiä. Jaa



Suurin osa todistajista on kertonut tapahtuneesta sermin takana, eli yleisö ei näe heidän kasvojaan. Tiistaina ainoastaan yksi silminnäkijä kertoi tapahtuneesta yleisön edessä. Tapahtumien kertaaminen oikeudelle on ollut vaikeaa osalle todistajista, mutta jutun syyttäjät Hannu Koistinen ja Sampsa Hakala ovat hoitaneet kyselyt taitavasti ja empaattisesti. Syyttäjät ovat joutuneet korostamaan todistajille useaan otteeseen, että todistajat kertoisivat vain omista havainnoistaan. Muutaman todistajan kertomukseen on eksynyt julkisuudessa olleita tietoja todistajan omien havaintojen sekaan. Jaa



Kun puukottaja lähti pois ensimmäiseltä puukotuspaikalta, lähetti seurasi miestä. Lähetti näki kun ihmiset yrittivät estää puukottajaa torilla. Eräs mies yritti heittää tuolilla puukottajaa. "Kaikki yrittivät estää sen miehen tekoja." Lähetti näki kun puukottaja hyökkäsi lastenvaunuja työntäneen italialaisnaisen kimppuun. Nainen loukkaantui vakavasti iskussa. "Kun puukottaja pakeni paikalta, minä menin auttamaan naista. Yritin laskea hänet alas mukavaan asentoon." Todistaja kertoo, että puukotettu nainen ihmetteli hänelle, että "mitä pahaa minä olen tehnyt." Lähetti seurasi puukottajaa ja ensimmäisiä takaa-ajajia ensin Kauppiaskatua pitkin Maariankadulle ja lopulta Brahenkadulle. Todistaja kuuli kun poliisi ampui puukottajaa. Todistaja huomasi iskun kaksi viimeistä uhria makaamassa maassa. Myös puukottaja makasi maassa. Todistaja halusi sylkeä puukottajaa kohti, mutta poliisi esti häntä. Todistaja auttoi toista uhria, jonka päänseudulla oli vamma. "Mä yritin estää verenvuotoa. Sitten kun painoin kohtaa, poliisi alkoi sitomaan sitä." Lähetti meni auttamaan vielä toista uhria. Hän istui maassa ja piti uhrin päätä reidensä päällä. Mies painoi uhrin kaulalla olevaa haavaa. Kun ambulanssi oli saapunut paikalle ja uhrit oli saatu hoitoon, paikalla olleet miehet keräsivät kadulta ensiavussa käytetyt veriset tavarat. Jaa



Lähetti aikoi ottaa varkaaksi luulemansa puukottajan kiinni Lähettinä työskentelevä mies oli hakemassa ruokakuljetusta Kauppatorin varrella sijaitsevasta ravintolasta puukotuspäivänä. Kun hän astui ulos hampurilaisravintolasta, hän huomasi ensimmäisen puukotuksen Kauppatorilla. "Mä huomasin, että joku naispuolinen henkilö huutaa." Mies luuli tilannetta ensin varkaudeksi. Hän kuvitteli, että puukottaja oli varastamasta naiselta jotain tavaraa kuten kaulakorua. Todistaja lähti juoksemaan varkaaksi luulemaansa puukottajaa kiinni. Todistaja kantoi mukanaan ruuankuljetuslaatikkoa. "Mä en ymmärtänyt oikein mitä tapahtuu. Huomasin, että miehellä on veitsi kädessään, ja mies otti toisenkin veitsen käteensä." Kun puukottaja rupesi huutamaan Allahu Akbaria, lähetti tajusi, että kyse ei ollut varkaudesta. "Silloin minä ajattelin, että tekisin jotain." Todistaja huomasi, että puukottaja palasi tilanteeseen ja hyökkäsi ensimmäistä uhria auttaneiden kimppuun. Jaa



29 min. sitten Lähetti aikoi ottaa varkaaksi luulemansa puukottajan kiinni Todistaja on kotoisin Afganistanista, ja tulkki kääntää hänen kertomuksensa oikeudelle. Jaa



Ensimmäinen todistaja on 34-vuotias lähetti, joka seurasi puukottajaa Kauppatorilta Puutorille asti. Jaa



Istunto alkaa. Jaa



Oikeus kuulee tänään seitsemää silminnäkijää. Yksi kuultavista on tiistaina Vuoden pakolaismieheksi valittu 19-vuotias Ahmad Hosseini. Jaa



Huomenta Turun oikeustalolta. Olen HS:n toimittaja Toni Lehtinen ja seuraan Turun puukotusiskun oikeudenkäyntiä. Jaa