Tutkija poistaisi silakan syöntirajoitukset: ”Silakansyöntiä ei ole enää järkevää rajoittaa dioksiinipitoisuuden perusteella”

Kotimaa

Tutkija poistaisi silakan syöntirajoitukset: ”Silakansyöntiä ei ole enää järkevää rajoittaa dioksiinipitoisuud

Silakansyöntiä

Goherr-hankkeessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uuden

Johtopäätökset