Kotimaa

Aerodynamiikassa on lintujen auramuodostelman salaisuus – mutta miten johtajalintu valitaan?

Lintujen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saapuvatko kaikki kevään paluumuuttajat parvissa?

Lintujen

Vaikuttavatko ilmastonmuutos ja muuttuvat sääolot lintujen muuttoihin?

Kurkien

Miksi linnut lentävät parvimuodostelmassa?

Yleensä

Lentävätkö linnut aina samoja reittejä muuttomatkoillaan ja kuka niistä määrää auran suunnan?

Mistä johtuu, että esimerkiksi juuri kurjet ja hanhet lentävät aurassa?