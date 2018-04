Kotimaa

Työntekijän käsi vammautui työtapaturmassa – hovioikeus kumosi Hartwallin 12 000 euron yhteisösakon

hovioikeus on kumonnut Hartwall-yhtiölle määrätyn 12 000 euron yhteisösakon työntekijän käden vammautumiseen johtaneesta tapaturmasta.Työntekijän käsi vammautui Lahdessa kesäkuussa 2015, kun hän käytti kärkisorvia hiontatyössä pidellen kädessään hiomanauhaa. Työmenetelmä on vaarallinen, sillä käsi voi joutua hiomanauhan ja pyörimässä olevan hiottavan kappaleen väliin, jolloin käsi lähtee pyörimään kappaleen mukana.Hovioikeuden mukaan yhtiöllä olisi ollut edellytykset huomata riskialtis työmenetelmä jo ennen vahinkoa, ja tämä tukee yhteisösakon määräämistä.Toisaalta yhtiön turvallisuustyö on muuten korkealla tasolla, eikä se ole pyrkinyt voittamaan aikaa tai parantamaan tulostaan hyväksymällä riskialttiin työmenetelmän. Tämän takia hovioikeus katsoi, että yhteisösakko voidaan jättää tuomitsematta.kahden kunnossapidon esimiehen sakkotuomiot pysyivät ennallaan. Kumpikin sai 20 päiväsakkoa työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta.Oikeuden mukaan miehet olivat laiminlyöneet huolehtia siitä, että työntekijät on perehdytetty riittävästi turvallisiin työtapoihin. He eivät olleet myöskään valvoneet, että työturvallisuusmääräyksiä noudatetaan.