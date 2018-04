Kotimaa

Poliiseja kohti ammuttiin takaa-ajon päätteeksi Lempäälässä, poliisi vastasi laukauksiin ja surmasi ampujan

Poliisin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Krp

Kihlakunnansyyttäjä

https://www.hs.fi/metro/laheta-kuva/

Ainakin kuusi ihmistä on kuollut poliisin luoteihin