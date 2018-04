Kotimaa

Joensuulais­miehen hallusta löytyi koti­etsinnässä lähes 50 000 sukupuoli­siveellisyyttä loukkaavaa kuvaa ja v

27-vuotiaan

Lisäksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

joensuulaisen miehen hallusta on takavarikoitu lähes 50 000 kuva- tai videotiedostoa, jotka sisälsivät sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaa ja lasta esittävää materiaalia, kertoo poliisi tiedotteessaan.Joensuun poliisi on suorittanut talven aikana tapauksen esitutkintaa. Poliisi sai joulukuussa 2017 tietoonsa viranomaisyhteistyön kautta seikkoja, joiden perusteella esitutkinta käynnistyi. Rikoksesta epäillyn miehen asuntoon tehtiin kotietsintä tammikuussa.Kotietsinnässä poliisi takavarikoi miehen käytössä olleet tietokoneet, mobiililaitteet sekä muut tallennusalustat.miehen asunnosta löytyi kannabisviljelmä, joka sisälsi viisi kasvia. Asiaa tutkitaan huumausainerikoksena, poliisi kertoo.Mies on kuulusteluissa myöntänyt esitutkinnan kohteena olleet rikokset. Hän on kertonut kasvattaneensa kannabista omaan käyttöönsä.Tapauksen esitutkinta on valmistunut. Se etenee nyt syyteharkintaan Itä-Suomen syyttäjänvirastoon.