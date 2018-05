Kotimaa

Turku aloitti 800-vuotisjuhlien valmistelut yli kymmenen vuotta etuajassa – Miksi näin aikaisin?

Suomen vanhin kaupunki Turku täytti 700 vuotta vuonna 1929, syntymäpäiviä juhlittiin virallisesti ja hartaasti. Varsinainen juhlapäivä alkoi tiistaina 18. kesäkuuta jumalanpalveluksella Tuomiokirkossa. Sen jälkeen juhlavieraat, kuten entinen presidentti, istuivat koko päivän erilaisissa juhla­tilaisuuksissa.”Koko kaupunki oli liputettu, samoin satamassa olevat laivat ja sangen kaunis lippurivi oli pystytetty Aura-joen vasemmalle rannalle molempien siltojen väliin”, HS:n jutussa kuvailtiin juhlapäivää.Tavallinen kansa pääsi juhlimaan kaupunkia muun muassa kansanjuhlassa Kupittaalla.Juhlinta oli alkanut jo edellisenä lauantaina, kun Turun messut avattiin Samppalinnanmäellä. Päivien aikana tarjolla oli muun muassa ”laskuvarjostinhyppyjä” ja ”totalisaattori­ravikilpailuja”.Juhlien suunnittelu kesti reilun vuoden, ja itse juhlinta kahdeksan päivää.Turku aikoo panna vielä paremmaksi.Turku täyttää 800 vuotta vuonna 2029, eli reilun kymmenen vuoden kuluttua. Kaupunki perusti viime vuonna Turku 2029 -säätiön juhlia suunnittelemaan.Juhlinta on tarkoitus aloittaa jo ensi vuonna, kymmenen vuotta etuajassa. Kaupunki suunnittelee järjestävänsä joka vuosi seuraavan kymmenen vuoden ajan teemavuoden, joka liittyy jotenkin 800-vuotisjuhlintaan.Alustavissa suunnitelmissa on muun muassa pienten tapahtumien vuosi ja Turun kulttuuripääkaupunkivuoden 10-vuotisjuhlinta vuonna 2021. Yksi mahdollinen teema on Turun palon 200-vuotismerkki­vuosi 2027.kaupunginjohtajakertoo, että säätiön perustaminen oli kaupungin lahja 100-vuotiaalle Suomelle ja omille kaupunkilaisille.Kaupunki antoi säätiölle 29 miljoonaa euroa. Rahamäärä on Suomen mittakaavassa merkittävä, sillä Turku käytti kulttuuripääkaupunkivuoteen 17 miljoonaa euroa omaa rahaa.”Tarkoitus on, että säätiö käyttää pääoman tuottoja vuosien varrella, ja pääomia hyödynnetään vasta lähempänä juhlavuotta”, Arve selvittää.alueella ei ole kuin kourallinen Turun ikäisiä kaupunkeja, joten juhlavuotta on syytäkin viettää. Mutta miksi näin aikaisin?Arve korostaa, että kyseessä ei ole pelkästään juhlinta. ­Säätiön perustamisen tavoitteena on ollut mahdollistaa erilaisia kokeiluja tulevina vuosina. Säätiö pyrkii etsimään toimenpiteitä, joilla luodaan kiinnostavaa ja vetovoimaista kaupunkia. Tavoitteena on muun muassa houkutella kaupunkiin lisää matkailijoita ja kävijöitä sekä asukkaita ja yrityksiä.”Voimme luoda kokeilukulttuuria, jota kaupungin on vaikea tehdä organisaationa.”Vetovoiman kasvattamisen lisäksi säätiö voi myös puntaroida kaupungin roolia.”Minä näen tässä todella mielenkiintoisen mahdollisuuden miettiä sitä, mitä ja minkälainen kaupunki on tulevaisuudessa. Miten rakennetaan tulevaisuuden kaupunkia?”hallitus ryhtyy ensin miettimään juhlinnan askelmerkkejä, sillä teemavuosien teemoja ei ole vielä lyöty lukkoon. Säätiön hallitus kokoontuu ensi kerran kuukauden kuluttua.Säätiön hallitukseen kuuluvat Arven lisäksi muun muassa Allerin toimitusjohtajaja Hanasaaren kulttuurikeskuksen johtaja”Meidän tarkoituksenamme on rakentaa juhlavuoteen johtava punainen lanka. Sen avain­sanat nousevat todennäköisesti kaupungin vahvuuksista kuten historiasta, kansainvälisyydestä, kulttuurista, saaristosta ja teollisesta perinnöstä. Ne ovat juuri niitä asioita, joiden päälle meidän pitää rakentaa tulevaakin”, Arve sanoo.liittyy olennaisesti merkkipäivän juhlimiseen, ja juhliin valmistautumisen tärkeä virstanpylväs on Turkuun rakennettava Historian museo.Kaupunki päätti jättimuseohankkeesta viime vuonna ja on hakenut kaupunkilaisilta ideoita ja ehdotuksia museosta ja sen sijoituspaikasta.Kaupunkilaiset ovat voineet osallistua muun muassa työpajoihin, jossa on pohdittu unelmien museota.Kaupunginhallitus tekee lähiaikoina ensimmäisen ratkaisun museon sijoituspaikasta.”Ennen kesälomia rajataan tarkemmin tutkittavat vaihtoehdot noin kolmeen. Sen jälkeen pystymme ryhtymään konkreettisiin toimiin kuten arvioimaan museon rakennuskustannuksia.”suosituimmat sijoituspaikkavaihtoehdot näyttävät olevan Vanhan Suurtorin ympäristö Tuomiokirkon lähellä, Aurajokiranta Forum Marinumin lähistöllä ja Ratapihan alue lähellä Logomoa.Näistä Suurtorin ympäristö olisi historiallisin, mutta Arve pelkää, että torilla historian paino voi olla myös taakka. Sijoituspaikka on tärkeä, sillä museon pitää olla yhteydessä nykypäivään ja tulevaisuuteen.”Historia on jotain, joka antaa juuria ymmärtää, mitä olemme tänä päivänä, ja antaa vahvuutta rakentaa jotain ihan uutta tulevaisuuteen. Syvää ymmärrystä siitä, että historia antaa mahdollisuuksia ponnistaa tulevaisuuteen.”