HS Aamusauna ruotii päivän puheenaiheet: ”Kuohuviinin kuplille pitää tarjota hyvä koti”

uusi aamun podcast antaa vappupiknikille parhaat keskustelun aiheet. Ykkösvalinnaksi nousi tiedesivujen juttu parhaista tavoista nauttia kuohuviineistä.Tärkeää on, ettei päästä korkkia lentämään. Sen vauhti on jopa 40–50 kilometriä tunnissa. Ranskassa iso osa silmävammoista johtuu samppanjapullon korkeista.”Miten kömpelöitä ranskalaiset ovatkaan”, sanoo Jussi Sippola.Tärkeää on tarjota kuohuviinin kuplille hyvä koti lasissa. Se tapahtuu hinkkaamalla lasia pyyhkeellä. Silloin lasiin jää hiukkasia, jotka auttavat kuplia syntymään.”Lasin hinkkaaminen ei siis ole merkki siitä, että lasit olisivat huonosti pestyjä”, toteaa Anna-Stina Nykänen.Ohjelmassa puhutaan myös kulttuurisivujen jutusta, joka kertoo, että myös nuoret osaavat perinteisiä työväenlauluja. Toimittaja Jussi Sippola tunnusti, että hän ei niitä osaa. Mutta tuntee kyllä räpartistien kappaleita.”Räpbiisit ovat yhteislauluominaisuuksiltaan paljon vaikeampia”, toteaa Anna-Stina Nykänen.Lisäksi käsitellään uusi tietoja nukkuvien puolueesta ja hämmästellään sitä, että liberaalit ovat nykyään kaikkein aktiivisimpia äänestäjiä. Ennen sanottiin, että porvarit äänestävät aina. Mutta niin ei enää ole.Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Laura Saarikosken haastattelema Benjamin Mustonen innostaa ohjelman juontajat kippistelemään uudella tavalla. Nyt isketään lasia ja sanotaan suomensukuisen West Point -kadetin motto: ”Raatamalla kasvaa.”Sehän sopii vappuun.