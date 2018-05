Kotimaa

HS Aamusauna pui aamun puheen­aiheet – ”Aika harvana vuonna olen lentänyt vain kerran”

Hesarin aamun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lentämiseen liittyy

Lätkän MM-kisat

podcastissa käytiin läpi HS:n teettämää gallupia, jonka mukaan vain 17 prosenttia suomalaisuista on vähentänyt lentämistä ilmastosyistä, päästöjen vähentämiseksi.Suomalaiset lentävät keskimäärin kerran vuodessa, mutta pieni joukko lentää paljon.”Aika harvana vuonna olen lentänyt vain kerran. Nekin tutut, jotka muuten huolehtivat paljon siitä, millaisen hiilijalanjäljen jättävät, voivat lentää pari kertaa vuodessa Thaimaaseen”, tunnustaa Juuso Määttänen.Päästöjen vähentämiseksi on ehdotettu päästöveroa. Sitä vastustavat gallupin mukaan eniten alle 25-vuotiaat nuoret.”Minun ikäpolveni on kunnon luterilaisina valmiita maksamaan veroja. Viime vuosina lentäminen on ollutkin järkyttävän halpaa”, sanoo Anna-Stina Nykänen.myös uutinen Vallisaareen sijoitettavasta fogelimikrofonista, jonka kautta pääsee seuraamaan kotisohvalta livenä saaren äänimaisemaa, lintujen ääniä.”Olen seurannut Norppaliveä. Twitterissä ihmiset ilmoittavat, milloin norppa on siellä, se on sillä tavalla myös hauska sosiaalinen ilmiö”, sanoo Juuso Määttänen.Myös rauhallinen tarinointi luonnosta miellyttää saunojia.”On hienoa kuunnella ihmisiä, jotka omistautuvat luonnolle. Luonnosta puhuessa kukaan ei ole kiukkuinen”, sanoo Anna-Stina Nykänen.Uutiset lehmien kaltoinkohtelu osuvat suoraan sydämeen. Viime viikolla Siikajoelta löydettiin lumen alta 80 kuiollutta ylämaan karjaan kuuluvaa nautaa. Eikä tapaus ole ainoa laatuaan. Eviran asiantuntija kertoo HS:ssa tänään, että näiden tapausten takana on usein henkilökohtainen tragedia.”Miten 80 lehmää voi päästä kuolemaan ilman, että kukaan puuttuu siihen? Se on pahempaa kuin Maunulan muumio. Eläimistä pitää ilmoittaa. Eläinten auttaminen on helppoa, niille löytyy aina hyvä paikka”, sanoo Anna-Stina Nykänen.herättävät Aamusaunassa odottavan, mutta myös nostalgisen tunnelman. Asiantuntijoiden mukaan Suomella on lätkän MM-kisoissa nyt hyvä joukkue, jolla on voiton mahdollisuus.”Vuoden 1995 MM-kisojen voittokulkue oli unohtumaton kokemus. Senaatintorilla juhli koko kansa, siellä oli vanhoja naisia ja pussailevia nahkahomoja, kaikenlaisia ihmisiä”, muistelee Anna-Stina Nykänen.”Olin nelivuotias, kun ensimmäinen MM-kulta tuli, eli en siitä kauheasti muista. Mutta toivottavasti jossain vaiheessa pääsen elämään yhtä suuren kansanjuhlan”, kertoo puolestaan Juuso Määttänen.