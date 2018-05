Junalla tunnissa Helsingistä Turkuun, kolmessa tunnissa Kuopioon – käynnissä on useita nopeiden raiteiden hankkeita, mutta ensin pitää ratkaista kallis pullonkaula

Kotimaa

Junalla tunnissa Helsingistä Turkuun, kolmessa tunnissa Kuopioon – käynnissä on useita nopeiden raiteiden hank

Tunnin

Jättihankkeiden





Turun yhteyttä on perusteltu muun muassa pendelöinnillä: työmatkat kaupunkien välillä lyhenisivät kolmella vartilla.



”Tunnin juna helpottaisi elämääni huomattavasti, eikä minun tarvitsisi enää herätä joka aamu kuudelta. Ylimääräinen kiertely esimerkiksi Karjaan kautta on minulle aivan turhaa”, sanoo helsinkiläinen Salla Sariola https://www.hs.fi/haku/?query=salla+sariola , joka matkusti torstaina työpaikalleen Turun yliopistoon.



Hän opettaa siellä sosiologiaa ja matkustaa Helsingin ja Turun väliä 2–4 kertaa viikossa.



Junamatkustaminen tarjoaa lapsiperheen arkea pyörittävälle Sariolalle toisaalta hengähdyshetken kodin ja työpaikan välille, mutta suorempi ja nopeampi linja kelpaisi.



Miksi nopeampi liikenne sitten edellyttää miljardeja maksavia uusia rataosuuksia?



Ongelma johtuu paitsi vilkkaimpien ratojen myös pääkaupungin raideliikenteen riittämättömästä kapasiteetista. Liikenneviraston mukaan viimeistään vuonna 2040 liikennettä kulkee niin paljon, että junat eivät mahdu nykyisille raiteille.



”Helsinginniemi on ahdas, ja kaukoliikenteessä suuri osa on Helsinki-peräistä”, Virtanen sanoo.



Viraston hankesuunnitteluosaston johtaja Päivi Nuutinen https://www.hs.fi/haku/?query=paivi+nuutinen kuvaa tilannetta dominoksi. Jotta suuret hankkeet saadaan toteutettua, Helsingin junaliikenteen raidekapasiteetti on saatava riittävän suureksi. Kapasiteetti kestää vielä Turun tunnin yhteyden valmistumisen, muttei enää seuraavia.



Yksi vaihtoehto kapasiteetin kasvattamiselle on niin sanottu Pisararata, jonka suunnitelmat valmistuivat viime vuonna. Siinä lähijunat ohjataan Helsingissä pisaranmuotoiselle radalla, josta suurin osa kulkee maan alla.



”Pisaran rakennussuunnittelua käynnistettiin jonkin verran, mutta nyt rata odottaa toteutuspäätöstä ja rahoitusta”, Nuutinen sanoo.



Tunnin juna helpottaisi läntistä rataliikennettä, ja Pisararata Helsingin kapasiteettia.



Suomen vilkkaimmin liikennöity rataosuus on päärata, joka kulkee Helsingistä Tampereen ja Seinäjoen kautta Ouluun. Pääradan kapasiteettia on pohdittu parannettavan niin sanotulla Lentoradalla Pasilasta lentokentälle.



Perusteluna hankkeelle on ollut, että yhteys kuljettaisi lentomatkustajat nopeasti maakunnista Suomen pääkentälle sekä toisaalta vapauttaisi lähiliikenteelle ja tavaraliikenteelle kapasiteettia Keravan ja Pasilan välillä.



Pasilasta lentokentän kautta Keravalle kaartavasta Lentoradasta tehtiin alustavia selvityksiä vuonna 2010. Tampereen ja Helsingin pormestarit nostivat sen esille kuluvan vuoden alussa, ja Liikennevirasto on tekemässä päivitystä aiempaan selvitykseen.



Kesäkuussa julkaistavassa selvityksessä päivitetään muun muassa hankkeen alustava hintalappu.



Lentoradan ideana olisi se, että kaikki Suomen keskeinen kaukoraideliikenne Turun suuntaa lukuun ottamatta kulkisi Helsinki-Vantaan ali.



”Lentoradan edellytys on Helsingin päärautatieaseman vastaanottokyvyn parantaminen Pisararadalla tai jollain muulla toimenpiteellä”, johtava asiantuntija Olli Keinänen https://www.hs.fi/haku/?query=olli+keinanen Uudenmaan liitosta sanoo.





Sosionomiopintojaan viimeistelevä Liban Abdi https://www.hs.fi/haku/?query=liban+abdi asuu vielä virallisesti Turussa, mutta käy töissä ja viettää suurimman osan viikostaan Helsingissä. Turkuun hän matkustaa noin kerran viikossa pesemään pyykkiä ja hoitamaan muita asioita.



Vaikka tunnin junasta on hänelle eniten hyötyä, Abdi kannattaa myös muihin kaupunkeihin suuntautuvia ratahankkeita. Hänen mielestään lentorata kuulostaa jopa tunnin junaa järkevämmältä.



Junassa istumiseen tottuneen Abdin mielestä parin tunnin matka Turkuun menee nyt jo omaan makuun tarpeeksi nopeasti. ”Itselle tämä tuntuu jo tunnin matkalta.”



Lentorata ei ole ainoa mahdollisuus lisätä pääradan kapasiteettia. Pääradalle voisi myös lisätä raiteita ja junien kulun ohjausta tehostaa niin, että junia voi kulkea tiheämmin.



”Viimeinen vaihtoehto on vähiten tutkittu, mutta sen olemassaolo on tunnistettu.”, Keinänen sanoo.



Mitä lentorata sitten tarjoaisi? Suurin vaikutus olisi pääradan Kerava–Pasila-välin rauhoittaminen, kun lentorata kiertäisi tämän reitin. Välille mahtuisi paljon enemmän lähijunia.



Toinen vaikutus olisi Helsinki-Vantaalle tulevien lentomatkustajien siirtyminen juniin. Tämä koskisi matkustajia, jotka asuvat kolmen tunnin säteellä lentokentältä.



”Rata tuo myös suoran 15 minuutin junayhteyden Helsingin keskustasta asemalle”, Keinänen sanoo.



Lentoradan rakentaminen on elintärkeää, jotta puolestaan itäsuomalaisten esittämä Kouvola–Porvoo–Helsinki-Vantaa-oikorata voitaisiin toteuttaa.



Aiemmin itäsuomalaiset ovat aprikoineet kahden eri radan välillä. Savon radalle on haluttu vetää oikorata Mikkelistä Lahteen. Pietarin yhteyttä on haluttu parantaa Kotkan ja Luumäen kautta kulkevalla rantaradalla.



”Kouvola–Porvoo on ainoa vaihtoehto, joka nopeuttaa yhteyttä Pietariin sekä palvelee koko Itä-Suomea ja vie eteenpäin niin Karjalan kuin Savon ratojen asiaa”, sanoo suunnittelujohtaja Paula Qvick https://www.hs.fi/haku/?query=paula+qvick Pohjois-Savon liitosta.



Itä-Suomen oikoradan vaikutuspiirissä on Helsingin ulkopuolella lähes miljoona ihmistä, ja uusi yhteys lyhentäisi matka-aikoja Itä-Suomesta merkittävästi.



”Nyt Kuopiosta pääsee autolla nopeammin Helsinkiin kuin junalla”,Qvick toteaa.



Ajavatko sutjakammat yhteydet Helsinki-Vantaalle maakuntien lentokenttiä ahdinkoon?



”Terve kilpailu pistää vipinää”, kuittaa Pohjois-Savon liiton Qvick.



Kehittäminen pitkäjänteisemmäksi Liikenneverkon rahoitusta pohtinut parlamentaarinen työryhmä antoi helmikuussa ehdotuksia verkkojen kunnossapidon ja kehittämisen rahoittamiseksi.



Ryhmä ehdotti, että liikenneverkkoa pidettäisiin kunnossa ja kehitettäisiin 12-vuotisen valtakunnallisen liikennejärjestelmä­suunnitelman mukaisesti. 12 vuoden suunnitelma sisältäisi kaikki merkittävät hankkeet.



Sen lisäksi ryhmä ehdotti, että budjettirahoituksen käyttöä järkevöitettäisiin ottamalla käyttöön viisivuotinen siirtomäärä­raha. Tämä niin sanottu kokonais­rahoitusmalli tarkoittaa, että määrärahat liikenneverkon kehittämis­hankkeisiin varataan ensimmäisenä vuonna.



Kehittämishankkeiden rahoitusta pitäisi etsiä laajemmin eri keinoja. Näitä ovat muun muassa yhtiöittäminen, hyötyjän eli vaikkapa kunnan osallistuminen kustannuksiin sekä EU-rahoituksen pitkäjänteisempi hyödyntäminen. Rataverkon kehittämiseen liittyy rautateiden henkilöliikenteen avaaminen kilpailulle.