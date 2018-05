Kotimaa

Maavoimien suurharjoitus alkaa – mukana ensimmäistä kertaa Yhdysvaltojen Abrams-taistelu­panssarivaunuja

Maavoimien

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalaisten

Harjoitukseen

Arrow 18 -harjoitus alkaa tänään maanantaina Kankaanpään Niinisalossa Satakunnassa.Arrow 18:ssa harjoitellaan Maavoimien mekanisoitujen joukkojen ja aselajien yhteistoimintaa hyökkäystaistelussa ja yhteisissä ammunnoissa. Harjoitus koostuu kahdesta vaiheesta: simulaattoriavusteisesta taisteluharjoituksesta ja ampumaharjoituksesta.Harjoituksessa on mukana noin 150 panssaroitua ajoneuvoa ja noin 300 muuta ajoneuvoa. Harjoituksen kokonaisvahvuus on noin 3 200 henkilöä.vuonna harjoitukseen osallistui 130 panssaroitua ja 300 muuta ajoneuvoa. Henkilöitä oli 2 200, eli harjoituksen kokonaisvahvuus on merkittävästi viime vuotta suurempi.Henkilövahvuus on kasvanut, mutta myös kalusto poikkeaa aiemmasta.Amerikkalaiset ovat tuoneet harjoitukseen aiemmilta vuosilta tuttujen Stryker-miehistönkuljetusajoneuvojen lisäksi ensimmäistä kertaa M1A1 Abrams -taistelupanssarivaunuja harjoitukseen.lisäksi harjoitukseen osallistuu Yhdysvaltain Eurooppaan sijoitettujen maavoimajoukkojen ratsuväkieskadroona, Yhdysvaltain merijalkaväen Euroopan ja Afrikan joukkojen panssarivaunujoukkue ja Norjan armeijan panssarintorjuntajoukkue.Yhdysvaltaisjoukkojen vahvuus harjoituksessa on yhteensä noin 150. Norjalaisia on mukana noin 50.Joukot siirtyvät kotivaruskunnistaan harjoitusalueelle 15–50 ajoneuvon marssiosastoissa maanantain aikana. Puolustusvoimat kehottaa tielläliikkujia varautumaan ajoittaisiin ruuhkiin ja tavallista hitaampaan matkantekoon.osallistuvat suomalaiset saapuvat Panssariprikaatista, Porin Prikaatista, Karjalan prikaatista, Uudenmaan prikaatista, Jääkäriprikaatista, Utin Jääkärirykmentistä ja Maasotakoulusta.Harjoitus alkaa tänään maanantaina ja päättyy perjantaina 18. toukokuuta.