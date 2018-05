Bouanane saapui istuntoon kuuden vartijan saattelemana – HS seuraa Turun puukotusiskun oikeudenkäyntiä hetki hetkeltä

Rikoslaissa on määritelty terrorismirikokset, joita ovat muun muassa kemikaalisen aseen kiellon rikkominen ja tappo. Nämä rikokset on lueteltu kaikki erikseen, sillä jos tekijä tuomitaan terroristisesta taposta, hänet tuomitaan ankarammin kuin taposta tuomittava. Rikoslaissa nämä kovennetut rangaistukset on listattu.

Terroristisessa tarkoituksessa tehty murha on sen sijaan kirjattu erikseen. Tämä johtuu siitä, että murhasta ja terroristisesta murhasta tuomitaan molemmista elinkautiseen.