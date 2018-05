Kotimaa

Upseerille syytteet räjähteiden anastamisesta – jäi kiinni poliisin valeosto-operaatiossa viime kesänä

Merisotakoulussa

upseerina toiminut mies on saanut syytteet räjähdysaineiden ja patruunoiden anastamisesta ja niiden myymisestä eteenpäin. Miestä syytetään törkeästä palvelusrikoksesta, törkeästä ampuma-aserikoksesta, räjähderikoksesta ja törkeästä kavalluksesta.Miehen epäillään varastaneen puolustusvoimilta räjähdysaineita ja patruunoita useiden kuukausien ajan.Poliisi on aiemmin kertonut, että upseeri oli myynyt varastamiaan räjähteitä Tor-verkossa. Kaupankäynti huomattiin poliisin verkkotarkkailussa, ja mies otettiin kiinni poliisin tekemän valeoston päätteeksi viime kesäkuussa.Valeoston yhteydessä miehen hallusta löytyi kaksi kiloa räjähdysainetta, yli 700 patruunaa ja erilaisia räjähdetarvikkeita. Poliisi ei saanut kuitenkaan tarkalleen selville, miten paljon varastettua tavaraa mies oli ehtinyt myydä ennen kiinnijäämistään.Vuonna 1978 syntynyt mies on poliisikuulusteluissa kertonut motiivikseen rahapulan. Mies ei syyttäjän mukaan ole enää puolustusvoimien palveluksessa.