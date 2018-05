Veneiden jakaminen on kasvava trendi, ja oman purjeveneen voi saada salikortin hinnalla – HS kysyi, kuinka kimppaveneily onnistuu

Kotimaa

Veneiden jakaminen on kasvava trendi, ja oman purjeveneen voi saada salikortin hinnalla – HS kysyi, kuinka kim

Porukalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsinkiläinen

Avuksi

Porukan

Ota nämä huomioon, jos harkitset kimppavenettä

HS kysyi

moni asia on hauskempaa, myös veneily. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tilastojen mukaan yhä useampi vene ostetaan kimpassa.Tällä hetkellä vesikulkuneuvorekisterissä on kaikkiaan 28 000 venettä, jotka ovat yksityishenkilöiden yhteisomistuksessa. Määrä on kasvanut kahdessa vuodessa noin neljälläsadalla.Kimppaveneily tuo monia hyötyjä: kulut pienenevät, vene pääsee aktiiviseen käyttöön ja myös huoltamisen saa hoidettua porukalla.Ylivoimaisesti eniten kimppaveneiksi hankitaan moottoriveneitä.Trafin ylitarkastajan Juhani Pappilan https://www.hs.fi/haku/?query=juhani+pappilan mukaan veneiden jakaminen on selkeästi yleistyvä trendi. Kimppaomisteisten veneiden lisäksi yhä useampi yksityishenkilö vuokraa omaa venettään eteenpäin.”Oman veneen vuokraaminen lasketaan kaupalliseksi toiminnaksi, jolloin vene tulee katsastaa vuokraveneeksi”, Pappila kertoo.Tulevaisuudessa veneiden jakaminen voi olla vielä helpompaa, sillä liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteilla olevan uuden vesiliikennelain on tarkoitus lieventää vuokraveneiden katsastusehtoja. Touko Sipiläinen https://www.hs.fi/haku/?query=touko+sipilainen päätti yhdessä neljän ystävänsä kanssa hankkia yhteisen purjeveneen vuonna 2012.Tuolloin he olivat vasta siirtymässä opiskelusta työelämään, eikä veneen ostaminen yksinään olisi ollut taloudellisesti mahdollista.”Purjevene on tyyppiesimerkki asiasta, jota ei kannata omistaa yksin. Se seisoo suurimman osan ajasta laiturissa samalla kuin kulut juoksevat”, Sipiläinen kertoo.Sipiläinen oli viiden hengen porukan veneilytietäjä, joka toimi samalla myös muiden apuna veneilyn perusteiden opettelussa. Vaikka veneily ei olisikaan tuttua, hänen mukaansa alkeelliset kipparointitaidot oppii ahkerasti veneillen yhden kesän aikana.Vene hankittiin käytettynä internetin venepalstalta. Aluksi veneellä oli pääomistaja, joka piti vetovastuuta käytännön asioista. Muut omistajat olivat mukana pienemmillä omistuksilla.Elämäntilanteiden muuttuessa porukka päätyi malliin, jossa kaikilla on yhtä suuri omistusosuus. Tähän mennessä on kaikki sujunut hyvin, varsinkin kun pelisäännöt ovat olleet jokaiselle selvät.Jokaisen kontolla on tietty tuntimäärä, jota veneen ylläpito vaatii.”Keväisin veneen kunnostukseen menee jokaiselta omistajalta noin kahden viikonlopun työ, syksyisin hieman vähemmän”, Sipiläinen kertoo.työtehtävien koordinointiin ja aikatauluttamiseen on otettu työelämän opit. Nykyään veneporukka nimittää kevään ja syksyn kunnostuksiin projektipäällikön, joka vastaa kunnostusten ja vesillelaskun aikataulusta.Myös veneen käytölle on selkeät pelisäännöt: ydinkesästä jokainen viisihenkisestä porukasta saa veneen kahdeksi viikoksi käyttöönsä. Kesäkuun puolivälin ja elokuun lopun ulkopuolisina aikoina kuka tahansa ehtivä voi varata veneen verkkokalenterista itselleen ja lähteä vesille.”Monena kesänä olen lomailun lisäksi ollut töissä ja jos omistaisin veneen yksin, tulisi yksittäisen purjehdusviikolle aika kova hinta”, Sipiläinen pohtii.Nyt hän arvioi käyttävänsä purjehdusharrastukseensa noin salikortin verran rahaa kuukaudessa eli noin 30-40 euroa. Tämä sisältää osuudet veneen vakuutuksesta, laituripaikasta, huolloista, veneen nostosta ja laskusta sekä varusteista.ostama lasikuituinen purjevene maksoi käytettynä Sipiläisen mukaan ”normaalin perheauton verran”. Halvemmallakin olisi päässyt, mutta tähän veneeseen mahtuu tarvittaessa koko omistajaporukka yöpymään.”Kannattaa tehdä laskelmat siitä, miten veneilyharrastus vaikuttaa menoihin. Mutta kyllä tämä on saavutettavampaa kuin uskoisi. Ihan hyvä olisi, että purjehtimisen elitistinen leima purkautuisi.”Sipiläinen oli porukan kokenein veneilijä, ja hänelle purjevene oli ainoa vaihtoehto. Sillä pääsee hänen mielestään aivan omalla tavalla keskellä Suomen ainutlaatuista saaristoa.”Siinä on jotain todella kaunista, kun pääsee liikkumaan tuulivoimalla luonnossa. Se on erityinen hetki kun satamasta lähdön jälkeen sammutat moottorin ja vene vaan lipuu äänettömästi maisemaan.”Vene-lehden toimituspäälliköltä Ari Inkiseltä https://www.hs.fi/haku/?query=ari+inkiselta neuvoja yhteisvenettä harkitseville.

Kuinka paljon veneen ostamiseen pitää varata rahaa?

”Käytettyjen veneiden markkinat ovat tällä hetkellä laajat. Käytettynä hankkiessa rahaa kannattaa varata noin 20 000–50 000 euroa. Tähän hintaluokkaan mahtuu sekä moottoriveneitä että purjeveneitä. Uusien veneiden hinnat lähtevät 50 000 eurosta.”

Mikä olisi hyvä vaihtoehto ensimmäistä venettä etsivälle porukalle?

”Yhteisvenettä harkitsevalle 2–4 hengen porukalle hyvä vaihtoehto voisi olla esimerkiksi tuulilasillinen moottoroitu dc-vene. Sen keulaosassa on pieni makuutila ja takana avotilaa. Myös avokeulaiset bowrider-veneet ovat yhteisporukoiden suosiossa.”

Kuinka paljon aikaa veneen kunnostamiseen pitää varata?

”Moottoriveneen kunnostaminen keväisin vie yhden viikonlopun. Tärkeää on huoltaa moottori ja varmistaa, että vene on muuten ehjä ja toimintakuntoinen. Tarvittaessa voi myös tehdä maalaus- ja muita kunnostustöitä.””Purjevenettä hankkiessa tulee ottaa huomioon, että se vaatii moottorivenettä enemmän huolto- ja kunnostustöitä. Purjeet pitää tarkistaa ja huoltaa, varusteet tulee käydä läpi ja varmistaa, että veneen pinnat ovat kunnossa.”

Mitä muita kuluja vene aiheuttaa?

”Veneen ostamisen lisäksi ylläpito vaatii muitakin kulueriä. Venepaikan saa esimerkiksi Helsingistä parilla sadalla eurolla. Saman verran menee veneen vakuutukseen vuodessa. Talvisäilytys maksaa noin 500 euroa. Kokonaisuudessaan vuosikulut ovat paikkakunnasta ja huoltotarpeesta riippuen reilusta tonnista ylöspäin.”

Voiko veneilemään lähteä myös aloittelija?

”Veneilemään voi lähteä, kunhan perusnavigointitaidot ja turvallisuusasiat ovat kunnossa. Jokaiselle veneessä olijalle pitää löytyä oikeankokoiset pelastusliivit. Veneessä tulee myös olla tarvittavat melat ja äyskärit. Myös moottorin tulee olla kunnossa ja huollettu.”