Kotimaa

Salme Syrillä, 69, on sata lastenlasta – hän muistaa kaikkien etunimet, mutta syntymäpäiviä ei edes yritä

Ilta-Sanomien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Konneveteläinen

Sellaista

Salme

Syrin