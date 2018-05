Kotimaa

Turun pysäköinti­mittareista vietiin yli 1,6 miljoonaa euroa – kymmentä henkilöä vastaan nostettu syytteitä

henkilöä vastaan on nostettu syytteitä Turun kaupungin pysäköintimittareista anastettujen kolikoiden vuoksi. Turun kaupungin mukaan automaateista on vuosien aikana viety luvatta yhteensä yli 1,6 miljoonaa euroa.Syytteiden mukaan osa Turun kaupungin pysäköintiautomaattien rahastajina toimineista syytetyistä on pitkähkön ajan kuluessa anastanut automaattien tyhjennyksen yhteydessä kolikoita. Osassa teoista on ollut mukana ulkopuolinen henkilö.Seitsemän muuta henkilöä on syytteiden mukaan osallistunut kolikoiden kätkemiseen ja vaihtamiseen sekä anastettujen varojen käyttämiseen.Syytteet koskevat törkeitä kavalluksia, törkeää varkautta, törkeitä rahanpesuja ja kätkemisrikoksia.Poliisin esitutkinnan mukaan rahoja kavallettiin vuosina 2007–2017 noin 875 000 euroa. Kavallusten epäillään kuitenkin alkaneen jo 1990-luvulla.kaupunki käynnisti sisäisen tarkastuksensa heti epäilyjen tultua julki marraskuussa 2017. Sen lisäksi kaupunki tilasi ulkoisen auditoinnin liittyen rahankäsittelyprosessiin.Tarkastuksen mukaan rahankäsittelyprosessin johtamisessa ja operatiivisen toiminnan järjestämisessä, avainten hallinnassa ja taloushallinnossa on ollut merkittäviä puutteita.Turun kaupunki purki kahden työntekijän palvelussuhteen viime syksynä heti, kun väärinkäytökset tulivat ilmi. Yksi työntekijä irtisanottiin myöhemmin. Lisäksi neljä muuta työntekijää sai huomautuksen ja yksi varoituksen.Oikeudenkäynti järjestetään aikanaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.