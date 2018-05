Kotimaa

Kysely: Opettajien työhyvinvointi on heikentynyt – lähes joka toista opettajaa kiusataan

työkyky ja työtyytyväisyys ovat heikentyneet vuosina 2015–2017, ilmenee Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n uusimman työolobarometrin tuloksista.Tänään tiistaina julkistetun kyselyn perusteella opettajien arki on yhä hektisempää. Työn määrä ja kuormittavuus ovat lisääntyneet, ja työhyvinvointi on heikentynyt. Lähes joka toista opettajaa kiusataan, ja työstressi piinaa yhä useampia. Työn ilo ja innostuminen työstä ovat kadonneet monilta.Työkyvylleen opettajat antavat nyt arvosanan 7,8 asteikolla 0–10. Vuonna 2015 tehdyssä kyselyssä työkyvyn keskiarvo oli 8,0 ja vuonna 2013 se oli 8,2.Suurimmalla osalla vastaajista kuormittavuus on yhteydessä työn määrään. Vastaajat kuvaavat kokemuksiaan työn kuormittavuudesta muun muassa näin:Oppilaiden huonovointisuus. Epärealistiset odotukset. Oma riittämättömyys.Opetuksen tavoitteiden ja siihen varattujen resurssien kohtaamattomuus.Sekalainen työnkuva, pirstaleisuus, uudet työtehtävät ja epäselvät tavoitteet, hektisyys, muutokset, tuen puute.Opetuksen suunnitteluun ei ole enää aikaa, eikä kohta enää voimiakaan. Haluaisin panostaa enemmän omaan opettamiseen.marraskuussa tekemään kyselyyn vastasi yli 1 100 opettajaa ja esimiestä. Kysely kattoi koko Suomen varhaiskasvatuksesta yliopistoihin.Tuoreen barometrin mukaan työn määrä opetus- ja kasvatusalalla on kasvanut parin viime vuoden aikana. Vastaajista 59 prosenttia koki, että töitä on liikaa erittäin tai melko usein. Edellisessä kyselyssä vuonna 2015 osuus oli 53 prosenttia.Heikoimmaksi tilanteen kokivat varhaiskasvatuksessa, ammattikorkeakouluissa ja lukioissa työskentelevät.ja epäasiallinen kohtelu ovat niin ikään lisääntyneet. Niiden kohteeksi ilmoitti viime vuonna joutuneensa lähes joka toinen vastaaja (47 prosenttia), kun neljä vuotta sitten osuus oli 36 prosenttia.Eniten kiusaamista aiheuttavat kyselyn mukaan oppilaat ja opiskelijat, mutta myös työyhteisön sisällä tapahtuu paljon epäasiallista kohtelua.Vakavan ja toistuvan kiusaamisen kohteeksi ilmoitti joutuneensa 22 prosenttia vastaajista. Joka kymmenes vastaaja puolestaan on ollut sairauslomalla epäasiallisen kohtelun seurauksena.Väkivaltaa ilmoitti kokeneensa lähes joka kymmenes vastaaja. Eniten väkivaltaa ovat kokeneet erityisopettajat, lastentarhanopettajat ja esiopettajat.kuvaa OAJ:n mukaan yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia ja etenkin resurssointia koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalaan.Työssä jaksamien on heikointa oppilaitoksissa, joissa on tehty leikkauksia tai merkittäviä muutoksia työn sisältöön.Erityisen huolestuttavia tulokset olivat OAJ:n mukaan ammatillisissa oppilaitoksissa, aikuiskoulutuskeskuksissa ja ammattikorkeakouluissa.Ratkaisuna ammattijärjestö näkee pitkäkestoisen ja jatkuvan perusrahoituksen turvaamista, sillä lyhyet hankerahoitukset kuormittavat työyhteisöjä tarpeettomasti.ilmiöt kouluissa, päiväkodeissa ja oppilaitoksissa osoittavat OAJ:n mukaan sitä, että opetuksen mitoitus ja organisointi eivät ole kunnossa.Töiden pitäisi jakautua nykyistä tasapuolisemmin, jotta stressikokemuksia saadaan vähennettyä. Opettajat tarvitsevat suunnitelmallista ja koko työuran kestävää täydennyskoulutusta.Myös lasten ja nuorten ongelmatilanteet pitäisi pystyä hoitamaan nykyistä tehokkaammin.Tilanteen ratkaisu edellyttää OAJ:n mielestä muutoksia lainsäädäntöön. Muun muassa opettaja–oppilasmitoitus pitäisi sisällyttää lakiin.takaamiseksi perusopetuslakiin esitetään lisättäväksi pykälä, jonka mukaan rehtorilla olisi mahdollisuus evätä oppilaan oikeus opetukseen kuluvan päivän lisäksi myös seuraavana päivänä.Perusopetuslakiin ja ammatillista koulutusta koskevaan lakiin OAJ vaatii samanlaista muutosta oppilaan tai opiskelijan erottamiseksi koulusta, mikä on säädetty lukiolaissa. Lakimuutoksen tarve koskee OAJ:n mukaan tilannetta, jossa poliisi tutkii oppilasta tai opiskelijaa rikosasiassa ja erottaminen on epäiltyyn rikokseen nähden perusteltua.Muutoksia tarvitaan OAJ:n mukaan myös viranomaisten oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin. Kun oppilaan oikeus opetukseen joudutaan epäämään, mukaan pitäisi heti saada terveys- ja sosiaalitoimi, joka arvioi oppilaan ja hänen perheensä hyvinvointia ja tuen tarvetta. Samalla lapsille ja nuorille säädettäisiin nopeutettu menettely mielenterveyspalveluihin pääsemiseksi.Nykyisin tieto viranomaisten kesken ei välttämättä kulje salassapitosäännösten vuoksi.