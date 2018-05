Kotimaa

Poliisi ratsaa linja-automatkustajien turvavyönkäyttöä

Poliisilla

Linja-autoliikenteessä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

on käynnissä raskaan liikenteen tehovalvonta, joka päättyy kuudelta torstaiaamuna.Tavaraliikenteessä poliisilaitokset valvovat erityisesti ajo- ja lepoaikojen noudattamista, ajoneuvojen kuntoa sekä kuorman varmistamista. Poliisin mukaan ajo- ja lepoaikoja koskevat rikokset ja rikkomukset ovat lisääntyneet tammi-huhtikuussa.valvotaan lisäksi matkustajamääriä sekä turvalaitteiden kuten turvavöiden käyttöä.Poliisi muistuttaa, että linja-autossa turvavyötä on käytettävä, jos sellainen istuimesta löytyy. Liikenneturvan 2015 tekemän selvityksen mukaan kolmannes linja-autolla matkustavista ei käytä turvavyötä koskaan tai hyvin harvoin. Aina tai lähes aina turvavyötä linja-autoissa käytti puolet matkustajista.Vaatimus turvavöistä ei koske kaupunkiliikenteeseen suunniteltuja linja-autoja, joissa on paikkoja seisoville matkustajille.