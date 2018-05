Kysely paljastaa ison muutoksen: Yhä harvempi suomalainen haluaa lapsia – ”Lasta toivovien naisten on vaikea löytää puolisoa”

Kotimaa

Kysely paljastaa ison muutoksen: Yhä harvempi suomalainen haluaa lapsia – ”Lasta toivovien naisten on vaikea l

Seitsemän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaksikymppisten

Syntyvyyden

Lykkäämisen

Voiko

Lapsi-ihanteita