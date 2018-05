Ilmavoimien koneet ja erikoisjoukot esiintyvät tänään Utissa – HS näyttää lentonäytöksen suorana lähetyksenä juuri nyt

Kotimaa

jääkärirykmentti järjestää avointen ovien tapahtuman tänään torstaina ja se näkyy sekä kuuluu laajasti alueella.Kyse on Utin tukikohdan 100-vuotisjuhlista, jossa mukana on laajasti myös Ilmavoimien kalustoa, kuten Hornet ja Casa-kuljetuskone. Puolen päivän aikaan esiintyy Midnight Hawks -taitolentoryhmä.Tapahtuma varuskunta-alueella on avoinna yleisölle kello 10–14. Maanäyttely on rykmentin mukaan tänä vuonna aiempaa laajempi. Esillä ovat Utin jääkärirykmentin helikopterikalusto, F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjä, Hawk-harjoitussuihkukone, CASA C-295M -kuljetuskone ja Pilatus-yhteyskone. Mukana on myös ruotsalainen UH-60 ”Black Hawk” -kuljetushelikopteri.Historiallisempaa sotilasilmailua edustavat esimerkiksi DC-yhdistyksen DC-3-kuljetuslentokone sekä Mi-8-, SM-1- ja Alouette II -helikopterit.Päivän aikana on siis luvassa monenlaista toimintanäytöstä, joiden aikataulu on alla. Matala pilvikorkeus tai kova tuuli saattavat asettaa joitakin rajoitteita.11.00 Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan showband esiintyy11.20 Hyppääjien kuormaaminen C-295M -kuljetuskoneeseen ja koneen lentoonlähtö11.30 NH90-helikopteri ja sammutusvesisäiliön tyhjennys11.35 Laskuvarjojääkärien perinteikäs tukkijumppa11.45 Laskuvarjohyppy T-11 -joukkojenpudotusvarjoilla C-295M -kuljetuskoneesta12.00 Helikopterien ja erikoisjääkärien toimintanäytös12.20 MD500-kevythelikopterin esittelylento12.30 NH90-kuljetushelikopterin esittelylento12.40 Midnight Hawks -taitolentoryhmän esityslento13.05 F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjän esityslento13.20 Laskuvarjohyppy Suomen lipun ja Utin jääkärirykmentin lipun kanssa13.30 Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan showband esiintyy14.00 Tapahtuma päättyy.myy tapahtumassa kahvia ja munkkia, varuskuntaravintola hernekeittoa lisukkeineen.Rykmentti muistuttaa, että ajoittain kovan melun vuoksi tapahtumassa jaetaan ilmaiseksi korvatulppia. Lemmikkieläimiä ei suositella tuotavaksi mukaan tapahtumaan.Tapahtuma on osa tämän vuoden aikana järjestettäviä Puolustusvoimat 100 -juhlavuoden yleisötapahtumia.Midnight Hawksille on tulossa useita näytöksiä kesän aikana juhlavuodesta johtuen. Se esiintyy huomenna perjantaina Rovaniemellä ja Helsingissä Kaivopuiston edustalla 2. kesäkuuta.Puolustusvoimain lippujuhlapäivän valtakunnallinen paraati pidetään Seinäjoella 4. kesäkuuta ja sielläkin ryhmä esiintyy. Ilmavoimat 100 -vuotta juhlalentonäytös pidetään puolestaan Tikkakoskella 16.-17. kesäkuuta, samassa yhteydessä se nähdään myös Jyväskylän Lounaispuistossa 16. päivä.Samoin ryhmä nähdään 18. heinäkuuta Suomi Areena -tapahtumassa Porissa ja 19. heinäkuuta Kalevan kisoissa Jyväskylässä sekä vielä heinäkuun lopussa Jyväskylän MM-rallissa.Elokuun lopussa ryhmä nähdään Radom Air Show -tapahtumassa Radomissa Puolassa.