Lämpimän sään ote heikkenee, ukkoskuurot iskevät jo iltapäivällä

Jenna Salminen

keskeyttää helteisen ja aurinkoisen jakson eri puolilla Suomea torstaina iltapäivällä. Ilmatieteenlaitos lupaa maan etelä- ja keskiosiin sekä Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen vaihtelevaa pilvisyyttä sekä monin paikoin sade- ja ukkoskuuroja.Pohjanmaalla on kuitenkin enimmäkseen poutaa.Ilmatieteenlaitoksen mukaan ukkosia on odotettavissa esimerkiksi Satakunnassa, Hämeessä ja yleisesti Itä-Suomessa. Pääkaupunkiseudulla ukkosia tuskin koetaan torstaina.Forecan sääpalvelusta vahvistaa, että Forecalla on samansuuntaiset ennusteet. ”Lapissa oli kuitenkin jo aamulla salamoita. Rovaniemestä pohjoiseen, Sodankylän vaiheilla”, hän kuvailee. Siitä ukkosalue sitten liikkui koillista kohti.Salmisen mukaan ukkosia on odotettavissa torstaina erityisesti Itä- ja Kaakkois-Suomessa. Kuurosateita alkaa muodostua puolenpäivän jälkeen. Ukkonen saattaa jyrähdellä kuitenkin myös esimerkiksi Lounais-Suomessa ja Päijänteen seutuvilla.Salminen sanoo, että pääkaupungin sadekohtalo on vielä epävarma. ”Helsinki näyttää pysyvän kuivana, mutta varmaa se ei ole.” Sateet liikkuvat pohjoisesta päin kohti rannikkoa, mutta miten lähelle rannikkoa ne tulevat, on epävarmaa.Yleisesti lämpimän sään ote Suomessa hellittää torstaina ja ilmat viilenevät, etenkin Lapissa ja Pohjanmaalla, mutta monin paikoin helle vielä jatkuu, Ilmatieteenlaitos linjaa.Maan etelä- ja keskiosiin sekä Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen antamassaan ennusteessaan Ilmatieteenlaitos sanoo, että päivän ylin lämpötila on 20–26 astetta, Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 14–20 astetta.Yöllä on kylmimmillään 6–12 lämpöastetta ja Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa 3–7 lämpöastetta.Lapissa on puolipilvistä tai pilvistä sekä sadekuuroja, mutta yöllä selkenee ja on enimmäkseen poutaa. Päivä on lämpimimmillään 7–14 astetta ja yöllä lämpötila on yhdestä pakkasasteesta neljään lämpöasteeseen.Ilmatieteenlaitos lupailee Länsi-Suomeen aurinkoista ja pääkaupunkiseudulle sateita. Kaakkois-Suomeen on luvassa ukkosia ja sadetta saadaan ilmeisesti myös Pohjois-Karjalassa ja paikoin Lapissa.