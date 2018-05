Valtaosa matkoista tehdään yhä autolla, vaikka junalla tai bussilla pääsisi nopeammin – HS:n laskuri näyttää, millä eri kaupunkeihin kannattaa matkustaa

Kotimaa

Valtaosa matkoista tehdään yhä autolla, vaikka junalla tai bussilla pääsisi nopeammin – HS:n laskuri näyttää,

Edessä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS

Miksi

Lahelman

Automatkailun

Oma

Liikennevirasto