Kotimaa

Kirkko on asettunut muutosta vastaa, mutta sen ei tarvitsisi, sanoo eläkkeelle jäävä arkkipiispa Kari Mäkinen

Ensimmäinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Tämä

kriisi puhkesi jo syksyllä 2010. Kari Mäkinen https://www.hs.fi/haku/?query=kari+makinen oli hädin tuskin ehtinyt aloittaa arkkipiispan kauttaan, kun syntyi joukkopako, jollaista valtakirkossa ei ollut vielä koettu.Syynä olivat kansanedustaja Päivi Räsäsen https://www.hs.fi/haku/?query=paivi+rasasen puheet Ylen Ajankohtaisen kakkosen Homoilta-ohjelmassa. Räsänen, joka ei edustanut ohjelmassa virallisesti evankelis-luterilaista kirkkoa, oli puolustanut avioliittoa miehen ja naisen välisenä Raamattuun vedoten ja kutsunut homoseksuaalista käyttäytymistä synniksi.Tämä sai kirkon liberaalit jäsenet kavahtamaan. Seuraavan kahden viikon aikana kirkon jätti lähes 40 000 ihmistä, eikä eroaallolle näkynyt loppua vielä kuukautta myöhemminkään, jolloin kirkko ilmoitti sallivansa pappien rukoilla homoparien puolesta.Uusi arkkipiispa, joka kannatti homoseksuaalien tasa-arvoista yhteiskunnallista asemaa ja puolusti piispanvaaleissakin homoparien siunausta, havahtui laskevaan jäsenmäärään omien sanojensa mukaan ensimmäistä kertaa kunnolla. Mäkisen mieli apeutui, ja nousi huoli: Mitä jos vuoto ei lakkaakaan? Mikä kirkon rooli silloin on?on sitten tämmöinen poistojuttu”, Mäkinen tokaisee ensi alkuun, mutta virnistää heti perään: vitsi, vitsi.On huhtikuun loppu ja kuukausi siihen, että Mäkinen jää eläkkeelle ja Espoon piispasta Tapio Luomasta https://www.hs.fi/haku/?query=tapio+luomasta tulee primus inter pares, ensimmäinen vertaistensa joukossa. Helsingissä sijaitsevan työhuoneen persoonattomuus aivan kuin alleviivaa tehtävän vaihtuvuutta ja pitkää jatkumoa, jossa yksi ihminen ei muuta instituutiota. Pöydän ääressä, merelle näyttävien suurten ikkunoiden alla istuu hyväntuulinen mutta myös hieman surumielisen oloinen mies.

Kun

Mutta

Seitsemän ja puolen vuoden takaista Homoiltaa ei tietenkään voi enää syyttää. Siitä kuten myös sitä seuraavista eropiikeistä selvittiin. Muutamaan otteeseen niiden aiheuttajana oli itse Mäkinen. Kahdeksan vuoden aikana on käynyt selväksi, että arkkipiispa on monissa asioissa arvoliberaali ja myötätuntoinen mies, jonka kantoja kaikki kirkon konservatiivit eivät sulata.Mäkisen virkakaudella kirkon jäsenmäärä on laskenut yhä nopeammalla tahdilla. Mäkisen aloittaessa kirkkoon kuului 78 prosenttia suomalaisista, nyt 71 prosenttia. Jos tarkastelee nuorten suhtautumista uskontoon, vielä heikommalta näyttää: esimerkiksi vuoden 2014 Nuorisobarometrissä enää 23 prosenttia vastaajista sanoi olevansa uskonnollisia.Tämä ei silti vaikuta huolettavan Mäkistä. Ei ainakaan näkyvästi.”Saat sen kuulostamaan siltä, että kirkon jäsenmäärän lasku alkoi, kun tulin virkaan”, hän sanoo ja naurahtaa.Mäkiseltä kysyy syitä kirkosta eroamisiin tai sitä, pitäisikö kirkon toimia niiden vuoksi jotenkin toisin, selkeää vastausta on vaikea saada. Arkkipiispana varmasti tulee diplomaattiseksi. Aika on opettanut, ettei kannata tehdä yleistyksiä, saati antaa yksittäisiä selityksiä, sanoo hän itsekin.Sen sijaan arkkipiispa vertaa Suomen tilannetta muihin Pohjois- ja länsimaihin, käy historiassa ja tarkastelee asiaa monelta eri kantilta. Niin monelta, että lopulta jäsenmäärän lasku vaikuttaa jopa hyvältä asialta.Jos kyseinen kehitys Mäkisen mielestä johonkin tiivistyy, niin kulttuurin muutokseen. Hän kokee, että yksi syy kirkosta eroamisiin on kulutuskulttuurin vahvistuminen ja se, että ihminen näkee itsensä entistä enemmän kuluttajasubjektina, joka valitsee itselleen sopivia juttuja.Kirkko ei voi lähteä kilpailemaan tällaisista sieluista, Mäkinen painottaa. Jos kirkko alkaa määritellä itsensä kulttuurituotteena muiden joukossa, se kadottaa identiteettinsä.”Ei Jumalaa voi poimia hyllystä sellaisena kuin sen tarvitsee”, hän sanoo ensimmäistä kertaa hieman kiihtyneen oloisena.”Silloin Jumala lakkaa olemasta jumala. Ihmisen perustavimmat kysymykset vaikkapa elämän merkityksellisyydestä ja suhteesta toiseen ihmiseen eivät nekään ole sellaisia, että niitä voisi poimia kuin kaupan hyllyltä. Jos uskonto ryhtyy tekemään itsestään houkuttelevan tuotteen, se haihtuu.”kai syytä on kirkossakin? Tietenkin on, Mäkinen myöntää, dominoihan kirkko pitkään julkista totuutta. Se ei välttämättä vastannut kaikkien ajatuksia. Nykyään on kuitenkin sallittua ilmaista, jos ei usko. Tämä on Mäkisestä hyväkin asia.”Näen, että kirkon kansallisen itsestäänselvyysroolin vähentyminen on ehkä vahvistanut kirkkoa. Jäsenyydestä on tullut tietoisempaa, mikä tarkoittaa, ettei mukana olla vain perinteen painosta, vaan kirkkoon ja tähän uskoon kiinnittyminen on merkityksellistä.”Kun kirkosta eroaminen on tehty helpoksi vain parilla klikkauksella, todellinen kannanotto ei ole enää lähteä vaan jäädä. Ja kun tavan vuoksi kirkkoon kuuluneet lähtevät, jääville kirkkoon kuuluminen merkitsee ehkä aiempaa vahvemmin jotain: Sen ilmaisemista, että kirkon kannat vastaavat omia käsityksiä. Tai sen, että uskonto ja seurakuntaan kuuluminen tekevät itselle hyvää.Kaikille ne eivät tee, kun kirkko ei puhuttele tai toimi niin kuin omat arvot sanovat. Se on ongelma, joka Mäkisen mielestä kertoo siitä, että kirkko on pysynyt ”omassa boksissaan” samalla kun kulttuuri on muuttunut.”Kirkon puolustautuva reaktio muutokseen perustuu vanhaan maallistumisparadigmaan, jonka mukaan kehityksen edetessä uskonto vähitellen hiipuu pois. Sen varassa kirkko on toiminut, mutta tulkinta ei näytä pitävän paikkaansa. Kirkon rooli muuttuu kyllä, mutta se syvempi ulottuvuus, jota kirkko edustaa, ei ole haihtumassa.”

Kirkko

Mieluummin

Kirkon

Viime

Jos

Jos

Millainen arkkipiispa Kari Mäkinen on ollut?

Päivi Repo HS