Kirjoittaja on arabian kielen ja islamin tutkimuksen professori, joka tarkastelee Suomea ja maailmaa Edinburghista.

ennen kuin humanistiksi heittäydyin, olin hyvä matematiikassa. Kerran lukion kotiläksyissä tuli eteen tavallista visaisempi tehtävä ja jouduin pitkään yritettyäni luovuttamaan: ratkaisu ei selvinnyt sitten millään. Samoin tuntui käyneen muillekin. Tunnilla opettaja koetti löytää tehtävälle ratkaisijaa, mutta tyttö toisensa jälkeen tunnusti, ettei pitkän yrittämisen jälkeenkään ollut saanut laskua lasketuksi. Lopulta opettaja kääntyi minun puoleeni ja käski taululle. Innottomasti ilmoitin, etten minäkään ollut osannut sitä ratkaista.Menestys vaatii usein yhdistelmän lahjakkuutta ja ahkeruutta. Harva on niin hyvä, että pärjää huipulla pelkällä lahjakkuudella, eikä kovakaan puurtaminen nosta sinne, jos ei ole luontaista taipumusta alalle.Yhteiskunnan asenteissa näkyy kuitenkin usein tietty sukupuolittuneisuus suhteessa menestykseen: kympin tytöt puurtavat itsensä huipulle, lahjakkaitten poikien ajatellaan nousevan sinne kuin itsestään. Ajattelutavassa voi nähdä jäänteitä menneestä maailmasta: huippupaikat kuuluvat luonnostaan miehille, ja harvat niihin yltävät naiset ovat joutuneet ylittämään itsensä ja sukupuolensa rajoitteet – – kaikilla meillähän on omat rajoitteemme.asenteita vahvistaa menestyjien oma käytös. Vaikka tilanne on pikkuhiljaa muuttumassa, tytöiltä tunnutaan vieläkin odotettavan ahkeruutta, ja he vastaavat odotuksiin, kun taas pojille on edelleen noloa tehdä töitä menestyksen eteen. Kaveripiirin hyväksyntä on tietyssä iässä tärkeämpää kuin opettajan kiitos.Realistisemmat asenteet olisivat hyväksi niin tyttöjen kuin poikienkin kohdalla. Ei lahjakaskaan voi kuvitella pääsevänsä kovin pitkälle pelkällä lahjakkuudellaan. Neromyyttien aika on ohi, ja ahkeran nuoren olisi terveellistä ymmärtää, etteivät ne muutkaan ole pelkällä neroudellaan menestyneet vaan ovat luultavasti tehneet runsaasti töitä asemansa eteen.Ei poikia silti pidä saada paahtamaan töitä täydellä teholla jo koulussa. Lapsuuteen ja nuoruuteen pitäisi kuulua huolettomuutta, vapaata aikaa, laiskottelua ja sitten toki sopivasti työtäkin. Usein myös luova laiskottelu, sopivalla työmäärällä ryyditettynä, tuokin sen parhaan tuloksen. Ja vaikkei toisikaan, elämä on liian kallisarvoista haaskattavaksi puurtamiseen. En soisi aikuisenkaan tekevän koko ajan työtä, ja vaikka itse viihdyn kirjoituspöydän ääressä, arvostan myös laiskoja hetkiä, dolce far niente -asennetta.Ei tyttöjäkään pidä toisaalta kannustaa heittämään koulunkäyntiä sikseen ja keskittymään läksyjen sijasta tietokonepeleihin ja uhoamiseen. Paitsi menestyksen, myös elämän laadun kannalta on hyvä pitää elämä tasapainossa.matematiikantunnilla taktiikkani puri ja sain vastaukseksi tuhahduksen: ”Et tainnut edes yrittää.” Lahjakkaan mutta vähän laiskan maine säilyi. Ja mitä matematiikkaan tulee, aikuisiän laiskottelu sen suhteen on painanut unholaan kaiken sen, mitä koulussa opin.