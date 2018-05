Naantalin kylpylän pysäköintialueella törkeä pahoinpitely – vakavasti loukkaantunut uhri ei pysty kertomaan tapahtumista, poliisi etsii tekijää

Kotimaa

1963 syntyneen miehen epäillään joutuneen törkeän pahoinpitelyn kohteeksi Naantalin kylpylän henkilökunnan pysäköintialueella Varsinais-Suomessa.Tapahtumien kulku on poliisille epäselvä, koska uhri oli löydettäessä tajuton eikä ole pystynyt selvittämään tapahtumia tarkasti.epäillään tapahtuneen viime viikon torstaina 17. toukokuuta kello 00.21–00.22 kylpylärakennuksen ja Aurinkotien välisellä pysäköintialueella.Uhri sai pahoinpitelyssä vakavia vammoja päähän ja aivovamman. Hän on yhä hoidettavana Turun yliopistollisessa keskussairaalassa.Poliisin mukaan väkivaltatapaukseen mahdollisesti liittyy noin 180 senttimetriä pitkä mies, jolla on vaalea iho ja tumma tukka. Mies saattoi kantaa noin 20-senttistä laatikkoa.Poliisi pyytää mahdollisia todistajia kertomaan havainnoistaan sähköpostisosoitteeseen vihje.turku.lounais-suomi@poliisi.fi.