Kotimaa

Uudet ylioppilaat saavat todistuksen, joka on tärkeämpi kuin koskaan – Viivi Mäkelä muistaa opon tunnin, jolla

Tämän

Pateniemen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Todistusvalinnan

Viivi Mäkelän

Ylioppilaskirjoitusten