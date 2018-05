Kotimaa

Turussa kaivetaan esiin kadonnutta kaupunkia: torin uumenista löytyi valtaväylä, koulun alta rikkaiden koteja

Turussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suurin

Yleisöllä

Historiallisia kaivauksia kesällä Turussa

A) Katedralskolan i Åbo (Vanha Suurtori 1) Liikuntasalin alta esiin kaivettuihin raunioihin voi tutustua 2.–26.6. ti–la klo 10–18 ja 27.6.–1.7. klo 10–20. Raunioihin pääsee tutustumaan 20 henkilöä kerralla ja paika maksuttomalle kierrokselle pitää varata etukäteen. Etukäteisvaraus avataan 25.5. Linkki lomakkeeseen löytyy Turun seudun tapahtumakalenterista https://kalenteri.turku.fi/events/tapahtuma/ti-06122018-1000-turku-goes-underground-katedralskolanin-arkeologisten-kaivausten-esittely . B) Aboa Vetus & Ars Nova (Itäinen Rantakatu 4–6 ) Museo on avoinna joka päivä kello 11-19. Arkeologien työskentelyä voi seurata museon sisäpihalla. Arkeologin vastaanotto on avoinna kesä-heinäkuussa torstai klo 12–14. Museo järjestää heinäkuussa arkeologisia museokursseja. Sisäänpääsy 0-10 euroa. C) Turun kauppatorin kaivaukset ovat käynnissä koko kesän. Kaivauksissa näkyy 1700-luvun kaupungin kerrostumia. Kaivausalueet on tarkoitus sulkea kuun vaihteessa, mutta yleisö voi seurata niitä katseluaukkojen kautta. Torilla on myös infokontti, josta voi kysellä ajankohtaisia tietoja kaivausten edistymisestä.

Testaa arkeologinen tuntemuksesi: