Meteorologi vertaa aurinkoisen sään kuivattamaa Suomen maaperää aavikkoon – palautuminen vaatisi kahden päivän taukoamattoman sateen

Meteorologi vertaa aurinkoisen sään kuivattamaa Suomen maaperää aavikkoon – palautuminen vaatisi kahden päivän

Viisi vinkkiä maastopalon ehkäisemiseksi ja hillitsemiseksi

jatkunut aurinkoinen sää houkuttelee grillaamaan ja retkeilemään luonnossa. Tulenteossa vaanii kuitenkin nyt erityinen vaara. Kuivuus on aiheuttanut metsäpalovaaran koko Suomessa aina Pohjois-Lappia myöten, ja maastopalo syttyy ja leviää nyt erittäin helposti.Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jari Tuovinen https://www.hs.fi/haku/?query=jari+tuovinen kertoo, ettei helpotusta ole vielä luvassa, päinvastoin.”Pääkaupunkiseudulla ei ole satanut kolmeen viikkoon, eikä sateita ole vieläkään näkyvissä. Viikonloppuna vielä tuuli voimistuu monin paikoin, jolloin kytevät palot leviävät entistä helpommin.”Tuovinen kertoo maaperän olevan tällä hetkellä jo niin kuiva, että sen palautuminen normaaliksi vaatisi ainakin muutaman päivän jatkuvan sateen.Maaperää voi Tuovisen mukaan jo verrata aavikkoon: rutikuiva maa ei voi oikeastaan tästä enää kuivemmaksi muuttua. Nyt ollaan siis monin paikoin saavutettu kuivuuden huippu, mutta kosteammissa paikoissa, kuten varjoisissa metsissä, lisääntyvä kuivuus tekee vielä tuhojaan. Esimerkiksi purot ovat Tuovisen mukaan kohta kuivumassa täysin.syy maastopaloihin on roskien polttaminen, joka on aiheuttanut toukokuussa viidesosan kaikista maastopalohälytyksistä. Ongelmana ovat erityisesti erilaiset puutarharoskat, kuten risut ja lehdet, joita poltetaan pihatalkoiden ja puutarhan kunnostamisen yhteydessä ahkerasti.”Näin kuivana toukokuuna roskia ei tulisi polttaa ollenkaan. Jo sillä pystyttäisiin ehkäisemään merkittävä osa kaikista maastopaloista”, toteaa Pelastustoimen tilastosuunnittelija Johannes Ketola https://www.hs.fi/haku/?query=johannes+ketola Roskien polttamisen jälkeen seuraavaksi yleisin syy maastopaloille on kulotus eli tarkoituksella sytytetyt palot esimerkiksi luonnon- tai metsänhoidossa. Tämä jälkeen listassa tulevat nuotioista ja grilleistä sekä tupakasta syttyneet palot.Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen viestintäpäällikköhuomauttaa, että kipinä voi syntyä pienestäkin: esimerkiksi autosta tai hitsaamisesta. Myös lasten leikit tulentekovälineillä tai suurennuslasilla voivat aiheuttaa palon.”Suuretkin palot lähtevät yleensä pienistä asioista, kuten viattomasta leikkimisestä tai grillihiilten huolimattomasta jäähdyttämisestä. Pelkkä huolettomasti tumpattu tupakka sytyttää usein maastopalon tai roskalaatikon.”Itsekin yli 30 vuotta palomiehenä työskennellyt Hakala kertoo, että rakennuspaloja on syttynyt, kun grillaamisen jäljiltä lämpimät hiilet on jätetty liian lähelle taloa. Palo ei ehkä leviä heti, vaan lämpö voi tarttua pikkuhiljaa ja huomaamatta talon rakenteisiin.”Vesi ei imeydy palavaan materiaalin kuin sieneen, vaan jäähdyttäminen vaatii aikaa ja tarkkuutta. Lämpimiä hiiliä ei saa koskaan jättää vartioimatta tai varsinkaan heittää roskiin. Hiilien riittävän jäähtymisen pystyy helposti testaamaan kädellä”, ohjeistaa Hakala.on nyt erityisen syttymisherkkä. Tavallisesti harmittomatkin asiat saattavat synnyttää vaaratilanteita. Pari viikkoa sitten Lappeenrannassa veturin hinauksesta syntyneet kipinät sytyttivät maastoon useampia metsäpaloja.Hakalan mukaan suositeltavinta olisi, ettei tulta sytytettäisi lähiaikoina tarkoituksella ollenkaan, vaan retkievääksi tehtäisiin perinteisen grilliruoan sijaan viileänäkin maistuvat sapuskat.”Tässä ollaan eletty kahdeksan kuukautta pimeydessä, joten emme halua olla sormi pystyssä kieltämässä hauskanpitoa. Grillin jättäminen kotiin ei kuitenkaan huononna kenenkään päivää. Sitten voi nauttia luonnosta ja ilmasta itsekin rauhassa, kun ei tarvitse koko ajan pelätä tulen mahdollista leviämistä.”Hakalan mukaan erityistä varovaisuutta kannattaa noudattaa paikoissa, joihin pelastuslaitoksen on vaikea päästä. Maaseudulle ja saaristoon apu tulee luonnollisesti hitaammin kuin kaupunkiin.kuivuus ei ole vielä näkynyt pelastuslaitoksen hälytyspiikkinä. Perjantaihin mennessä toukokuulta oli kirjattu 640 maastopaloa, kun taas viime vuoden toukokuussa paloja kirjattiin koko kuukauden ajalta yhteensä 1 090 kappaletta. Vertailun vuoksi esimerkiksi vuoden 2015 sateisena toukokuuna ylös kirjattiin ainoastaan 217 maastopaloa.”Kaikista kuivimmat ajathan ovat olleet vasta viime päivinä, ja palot näkyvät rekistereissämme usein muutaman päivän viiveellä. Tuoreimmat palot ovat siis vielä kirjaamatta”, Johannes Ketola huomauttaa.Palot ovat kuitenkin olleet Ketolan mukaan varsin suuria. Tämän viikon torstaina maata paloi kolminkertainen määrä verrattuna viime vuoden kiireisimmän päivän paloalaan. Kaikkien palojen yhteenlasketussa pinta-alassa vuoden 2017 toukokuu on jo nyt ohitettu.Maaperän kuivuutta mitataan indeksillä, jonka asteikko on yhdestä kuuteen. Tällä hetkellä indeksi lähentelee monessa paikassa numeroa kuusi eli korkeinta mahdollista kuivuutta. Pirkanmaalla indeksiarvo nousee tänään lauantaina jo kuuteen, ja näillä näkymin Etelä-Pohjanmaalla päästään samaan arvoon sunnuntaina.Näin korkeat lukemat tarkoittavat samalla suurmetsäpalovaaraa eli riskiä pitkäkestoisille ja laajoille metsäpaloille.”Tällaisella ilmalla on kaikenlaisia vaaroja. Saa nähdä, menevätkö indeksit vielä kuutosen ylikin, vai mitä tässä oikein tapahtuu”, ihmettelee meteorologi Jari Tuovinen.Ilmatieteen laitoksen ilmastopalvelun meteorologi Ville Siiskonen https://www.hs.fi/haku/?query=ville+siiskonen kertoo, että tämän vuoden toukokuu on ollut ennätyksellisen lämmin, mutta ei tilastollisesti vielä ennätyskuiva. Syynä tähän näyttävät olevan toukokuun alun sateet, jotka vaikuttavat koko kuukauden keskiarvoon. Muutama viime viikko on sen sijaan ollut pelkkää auringonpaistetta.Näin kuivia jaksoja on ollut Suomessa noin joka kymmenes vuosi. Edellisen kerran samanlainen kuivuusjakso koettiin vuoden 2010 heinäkuussa.työskennellyt ja tällä hetkellä Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen viestintäpäällikkönä toimiva Taisto Hakala myöntää, että alkusammuttimen mukana kantaminen saattaa olla kohtuuton vaatimus kaikille retkeilijöille. Sen sijaan hän jakaa viisi vinkkiä, jotka jokainen pystyy ottamaan huomioon tulen kanssa toimiessaan.

1. Älä sytytä avotulta varoitusten aikana

”Maasto on tällä hetkellä todella kuiva. Jos ruohikko- tai metsäpalovaroitus on voimassa, avotulta ei yksinkertaisesti saa sytyttää.”

2. Etsi turvallinen tulentekopaikka

”Grilliä saa käyttää, kunhan sille etsii kiinteän tulentekopaikan palamattoman alustan päältä. Alustan tulee olla riittävän kaukana puista, maastosta ja muusta palavasta materiaalista. Tulentekoon tulee olla aina maanomistajan lupa, joten parhaiten tähän tarkoitukseen sopivat yleisiltä retkipaikoilta löytyvät keittokatokset. Kallion päällä tulee huomioida, ettei nuotio tai grillaus jätä siihen pysyviä jälkiä. Huomioi paikan valinnassa myös tuuli, sillä se voi aiheuttaa kipinöintiä ja lämmön siirtymistä.”

3. Varaudu palon syttymiseen

”Varaa vettä valmiiksi tulen lähelle sopivaan astiaan. Tarkista lisäksi, onko paikan lähellä muita alkusammutusvälineitä. Kun tuli sytytetään, tulee sitä vartioida siihen saakka, kunnes se on jäähdytetty kylmäksi.”

4. Lataa puhelimeesi 112 Suomi -mobiilisovellus

”Vahingon sattuessa avun pyytäminen oikeaan paikkaan on osoitteettomassa ympäristössä on vaikeaa, kun kadunnimet eivät ole näkyvillä. Tällainen tilanne tulee helposti vastaan esimerkiksi metsässä tai itselle ennestään tuntemattomalla seudulla retkeillessä. Sovellus kertoo sijaintisi koordinaattien tarkkuudella pelastuslaitokselle, jolloin sinut on helppo paikantaa.”

5. Hätätilanteessa soita apua, aloita alkusammutus ja huolehdi opastuksesta

”Kaikissa hätätilanteissa on tärkeää tehdä heti välttämättömät pelastavat toimet ja soittaa hätänumeroon 112. Hätäkeskuksesta saat myös toimintaohjeita tilanteeseen. Ensitoimilla ennen avun saapumista on merkittävä vaikutus, joten niihin tulee ryhtyä, mutta kuitenkaan omaa tai muiden turvallisuutta vaarantamatta. Paikan päällä opastaminen ja ohjaaminen on tärkeää, jotta pelastuslaitos pääse toimimaan nopeasti. Älä siis lähde kesken kaiken pois, vaan hoida homma kunnialla loppuun asti.”