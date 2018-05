Arkkipiispa Kari Mäkinen jäähyväismessussaan: Myös kovuus on kirkossa läsnä – saarna luettavissa kokonaisuudessaan

Kotimaa

Arkkipiispa Kari Mäkinen jäähyväismessussaan: Myös kovuus on kirkossa läsnä – saarna luettavissa kokonaisuudes

Juuri nyt

Eläkkeelle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin

Turun

Arkkipiispa Kari Mäkisen lähtösaarna kokonaisuudessaan: