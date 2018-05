Kotimaa

Kirjeitä löytyi avattuina metsiköstä Salossa – 7- ja 8-vuotiaat lapset myönsivät teon

Salon

Kirjevarkauksista

Lasten

Tupurin kaupunginosassa viime viikon aikana tapahtuneet kirjevarkaudet ovat selvinneet. Tekijöiksi ovat poliisin mukaan paljastuneet 7–8-vuotiaat lapset, jotka myönsivät tekonsa vanhemmilleen.Kirjeitä hävisi lukitsemattomista postilaatikoista Haulikadulla ja Mesimarjatiellä. Niitä löytyi myöhemmin läheisestä metsiköstä avattuina, poliisi kertoo tiedotteessa.tehtiin poliisille yhteensä neljä rikosilmoitusta.Kun lapset kuulivat tapauksista käynnistyneen keskustelun, he myönsivät tekonsa vanhemmilleen.Lapset ottivat vanhempiensa avulla yhteyttä sekä kirjeiden omistajiin että poliisin.mukaan he eivät ymmärtäneet tekonsa seurauksia. He ovat kertoneet olevansa pahoillaan tapahtuneesta.Poliisi kiittää lapsia ja vanhempia siitä, että tapaus saatiin nopeasti selvitettyä.