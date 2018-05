Kotimaa

Kuljetusupseeria epäillään lahjusrikkomuksesta ja palvelurikoksesta – otti vastaan lahjoja urakoitsijalta

kriisinhallintajoukon kuljetusupseeria epäillään lahjusrikkomuksesta ja palvelurikoksesta, kertoo keskusrikospoliisi.Rikosepäilyt liittyvät kriisinhallintajoukon tukikohdan laajennusurakkaan Irakin Erbilissä.Poliisin mukaan kuljetusupseerin epäillään ottaneen vastaan vähäisiä lahjoja laajennusurakoitsijalta. Hänen myös epäillään tehneen rakennusurakkaan liittyen toimia, jotka eivät ole kuuluneet hänen toimivaltaansa.kahta Puolustusvoimien logistiikkalaitoksessa työskentelevää henkilöä epäillään tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. He toimivat laajennushankkeessa teknisenä ja kaupallisena asianhoitajana.Heidän epäillään jättäneen noudattamatta hankintaan liittyviä velvoitteita.Esitutkinnan perusteella laajennusurakassa ei toteutunut kaikilta osin urakkakilpailuun osallistuneiden tarjoajien tasavertainen kohtelu.Epäillyt rikokset sijoittuvat vuoteen 2016.Keskusrikospoliisi tiedotti tiistaina, että esitutkinta on saatu valmiiksi ja tapaus on siirtymässä syyteharkintaan.