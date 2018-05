Suomi teki äärimmäisen salaiset suunnitelmat Neuvostoliiton torjumiseksi kylmän sodan aikana – Juhlakirja paljastaa kassakaapissa säilytetyt käskyt vasta nyt

Kotimaa

Suomi teki äärimmäisen salaiset suunnitelmat Neuvostoliiton torjumiseksi kylmän sodan aikana – Juhlakirja palj

Kylmän sodan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puolustusvoimain

Tynkkynen

Tynkkysen

Puolustusvoimien

Eversti