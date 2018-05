Kotimaa

16-vuotias tyttö kuoli Hämeenlinnassa, kun auto törmäsi tammeen

Hämeenlinnan

Tapahtumapaikka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aulangolla sattui tiistai-iltana auto-onnettomuus, jossa kuoli kyydissä ollut 16-vuotias tyttö.Henkilöauto ajautui päin puuta tiistai-iltana puoli kymmenen aikaan. Kyydissä ollut tyttö kuoli myöhemmin vammoihinsa. Autoa ajoi 18-vuotias nainen, joka myös loukkaantui. Hänet vietiin sairaalaan. Häntä epäillään nyt törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kuolemantuottamuksesta.Poliisi selvittää, oliko heillä turvavyöt päällään ja ajoiko kuljettaja mahdollisesti ylinopeutta. Alkoholilla ei ollut osuutta asiaan. Auto oli uudehko.on Aulangon puistometsä, jossa on 30 kilometrin rajoitus. Tie on kestopäällystetty, puistometsässä kulkeva tie, jossa on korkeusvaihtelua ja mutkia. Auto oli suistunut tieltä ja osunut oikealla etukulmallaan suureen tammeen.Poliisi kuulustelee kuljettajaa ja ulkopuolisia todistajia, jotka näkivät tapauksen.