Korkea-arvoinen upseeri tuomittiin seksuaalisesta ahdistelusta – kähmi entistä alaistaan paidan alta

hovioikeus on tuominnut Puolustusvoimien logistiikkalaitoksessa toimineen korkea-arvoisen sotilaan seksuaalisesta ahdistelusta ja palvelusrikoksesta.Mies on sotilasarvoltaan kommodori. Kommodori on Maavoimien everstiä vastaava sotilasarvo.Seksuaalisen ahdistelun uhri oli toiminut aiemmin miehen alaisuudessa. Mies oli kutsunut nuoren naisen tapaamiseen, jossa oli tarkoitus keskustella opintoihin liittyvistä asioista. Tapaaminen järjestettiin Puolustusvoimien tiloissa.kertoi oikeudessa, että mies oli pyytänyt heti tapaamisen aluksi lupaa halata naista, mikä oli tuntunut naisesta erikoiselta.Naisen mukaan keskustelun aikana mies istui hänen viereensä ja laittoi käden reidelle. Tämän jälkeen mies kosketteli hänen käsiään. Naisen mukaan tilanne oli niin yllättävä, ettei hän osannut reagoida lähentelyyn.Nainen kertoi, että lähdön yhteydessä mies vielä halasi naista ja alkoi silittää hänen selkäänsä. Yhtäkkiä mies suuteli naisen kaulaa, leukaa ja poskea. Mies myös laittoi kielen naisen suuhun, käden takapuolelle ja kähmi paidan alta, nainen kertoi.Nainen seisoi aluksi paikallaan ja sen jälkeen kiirehti pian pois. Naisen mukaan tilanne oli yllättävä ja hän oli sokissa eikä tiennyt, mitä pitäisi tehdä.Tapahtuman jälkeen nainen soitti poikaystävälleen, ystävälleen ja poliisille.kiisti syyllistyneensä seksuaaliseen ahdisteluun tai palvelusrikokseen. Hänen mukaansa tapaamisen päätteeksi oli halattu ja huulet olivat osuneet yhteen vahingossa, mutta asiassa ei ollut tapahtunut mitään sen kummempaa.Hän vetosi myös siihen, ettei tapaaminen ollut liittynyt mitenkään hänen työhönsä.Rikosilmoitus oli miehen mukaan lopettanut hänen uransa Puolustusvoimissa.katsoi, että naisen kertomus tapahtumista oli luotettavampi ja sitä tukivat myös todistajien kertomukset.Oikeudessa kuultiin useita todistajia, jotka kertoivat, että nainen oli ollut välittömästi tapahtumien jälkeen hätääntynyt, peloissaan ja itkuinen.Todistajien kertomukset eivät myöskään antaneet mitään syytä epäillä naisen kertomaa.Tuomion mukaan miestä sitoi tapahtuma-aikaan erityinen käyttäytymisvelvoite, vaikkei tapaus liittynyt varsinaisen palvelustehtävän hoitamiseen.Oikeus katsoi, että miehen menettely oli laadultaan sellaista, että se on omiaan heikentämään luottamusta ammattisotilaisiin ja Puolustusvoimiin.Rikos myös tapahtui Puolustusvoimien tiloissa ja mies oli tilanteessa voinut käyttää hyväkseen sitä, että oli naisen entinen esimies.Mies tuomittiin seksuaalisesta ahdistelusta ja palvelusrikoksesta 80 päiväsakon rangaistukseen. Lisäksi hänet velvoitettiin maksamaan naiselle 1 000 euron korvaus kärsimyksestä ja valtiolle 80 euron rikosuhrimaksu.