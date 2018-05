Anniina Valtonen kertoi vuosia sääennusteita televisiossa – nyt meteorologi toppuuttelee ”megasuperhienoja” sääuutisia

Kotimaa

Anniina Valtonen kertoi vuosia sääennusteita televisiossa – nyt meteorologi toppuuttelee ”megasuperhienoja” sä

Toukokuun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ilmatieteen

Ennuste

Yksi

Kun meteorologi

Sääpäivystyksessä

Seitsemässä

Toisaalta

Toisinaan

Suomessa

Ennustamisesta